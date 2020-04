Burkina Faso: COVID-19 - Le gouvernement injecte plus de 6 milliards de FCFA pour supporter les mesures dans le secteur de l'eau

Il s'agit de la prise en charge des factures d'eau de la tranche sociale et la gratuité de la consommation au niveau des bornes fontaines; l'annulation des pénalités sur les factures de la Sonabel et de l'Onea et la prise en charge des factures d'eau au titre des marchés et yaars.

«Pour la tranche sociale, le gouvernement prendra totalement en charge la consommation d'eau de la tranche sociale (0 à 8m3/mois) pour les consommations d'Avril, Mai et Juin de tous les abonnés soit plus de 3 milliards de F CFA», a indiqué Niouga Ambroise Ouédraogo.

Le ministre a rappelé que la mesure concerne les branchements de 0 à 8m3. Par conséquent, tout consommateur qui aura consommé plus de 8m3 payera le surplus.

Quant à la mesure de gratuité de l'eau au niveau des bornes fontaines, elle coûtera plus de 2 milliards 315 millions de francs CFA et le coût de l'annulation des pénalités a été estimé à 415 millions de francs CFA. Il a souligné que la mesure concernant la prise en charge des factures d'eau dans les 36 marchés et yaars fermés coûtera 50 millions de FCFA.

«Au niveau des bornes fontaines, l'eau est desservie gratuitement à tout usager qui s'y présente. La mesure du Président du Faso est incontournable. Les fontainiers vont servir l'eau gratuitement aux populations car ils ont des contrats avec l'Onea et ils vont les respecter. Tout contrevenant se verra retirer son contrat», prévient le ministre de l'Eau et de l'Assainissement.A l'en croire le coût total des mesures sera de plus de 6 milliards de FCFA.