Burkina Faso: COVID-19 - Le ministre de la santé présente le plan national de riposte à l'épidémie

Selon Pr Léonie Claudine Lougué/Sorgho, le plan national de riposte à l'épidémie de COVI-19, suite à des orientations en Conseil des ministres, met l'accent sur le diagnostic, la prise en charge, la sécurité des patients et l'augmentation des infrastructures d'accueil.

Avec un budget prévisionnel de 177 milliards 900 millions 426 mille 041 F CFA, ce plan attribue plus de 57 milliards 837 millions de FCFA à la prise en charge des cas, 49 milliards 864 millions 109 mille 025 F CFA pour la prévention et le contrôle des infections, plus 44 milliards 635 millions de F CFA pour la logistique, plus 8 milliards 985 millions de F CFA pour le laboratoire, plus 8 milliards 454 millions de F CFA pour la coordination, plus de 5 milliards 666 millions de F CFA pour la surveillance, 1 milliard de F CFA pour la recherche, plus de 1 milliard 384 millions de F CFA pour la communication pour la prévention et le changement de comportement, 46 millions 946 mille F CFA pour les équipements d'interventions rapides isolées, 10 millions 800 F CFA pour la surveillance des points d'entrée et 15 millions 354 mille 800 F CFA pour la sécurité.

Suite à la présentation du plan de riposte, Pr Léonie Claudine Lougué/Sorgho et le ministre de la Communication, Remis Fulgance Dandjinou, ont répondu aux préoccupations des journalistes sur la gestion des dons dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et l'utilisation de l'APIVIRINE au Burkina Faso.