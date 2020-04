Congo-Kinshasa: Paul-José Mpoku - Le Congolais revient sur les conditions de son départ du Standard

Paul-José Mpoku poursuit sa carrière à Abu Dhabi. Le milieu de terrain de 27 ans du Standard de Liège a rejoint Al-Whada en janvier.

L'international congolais a paraphé un contrat d'un an et demi en faveur d'Al-Whada. Cette saison, Mpoku a joué 27 rencontres pour le Standard, dont 12 en tant que capitaine. Dans un entretien accordé à Sport/Foot Magazine, le Léopard de la RDC est revenu sur les conditions de son départ.

« En tant que joueur, on ressent certaines choses, un certain feeling. Si tous les joueurs ressentent la même chose, en même temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est surtout dommage pour les supporters ce qu'il se passe aujourd'hui. Eux, vraiment, ils me manquent. Ce sont les meilleurs de Belgique, ils mériteraient d'avoir la meilleure équipe de Belgique. J'ai toujours été correct, mais ça faisait un moment que je recevais des offres. Il y a eu Boston, il y a eu Al-Nasr, à Dubaï. Et puis Al-Wahda. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais arrêter d'être trop gentil et m'imposer ».

Par ailleurs, Paul-José Mpoku a également évoqué les relations tendues qu'il entretenait avec son club de cœur peu avant son départ. « Ce n'est pas que le club me l'avait fait à l'envers avant ça, mais on va dire que tout n'avait pas toujours été hyper correct. Bref, il valait mieux que je parte plutôt que rester là et voir petit à petit les relations se dégrader. »

Formé au Standard, Paul-José Mpoku a porté la vareuse liégeoise entre 2011 et 2015 puis entre 2017 et janvier 2020. Il aura joué 224 matches, compilant 45 buts et 38 passes. Deux fois vice-champion de Belgique (2014, 2018), il a remporté une fois la Coupe (2018).