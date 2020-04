Sénégal: COVID-19 - Le président Macky Sall plaide pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a plaidé mercredi pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial mettant l'humain et l'humanité "au cœur des relations internationales".

"Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales", a-t-il écrit en guest éditorial du quotiodien national Le Soleil.

Le chef de l'Etat, dont l'article est paru dans la rubrique " L'Afrique et le monde face au Covid-19 : point de vue d'un africain', a fait une réflexion sur la pandémie et les perspectives sur le continent africain.

"Il est temps de considérer les questions de santé publique au même titre que la paix, la sécurité, l'environnement, la lutte contre le terrorisme et autres criminalités transfrontalières", a-t-il estimé.

Il affirme que le nouvel ordre mondial qu'il souhaite suppose une "confiance mutuelle et une volonté sincère de coopérer autour de questions d'intérêts communs et de valeurs partagés, dans le respect des différences et des diversités".

Ramené aux questions planétaires de santé publique, Macky Sall pense que ce nouvel ordre mondial devra exclure toute forme de discrimination, de stigmatisation et de préjugés, en particulier envers l'Afrique.

"L'Afrique, berceau de l'humanité et terre de veille civilisation, n'est pas un no man's land . Elle ne saurait non plus, s'offrir comme terre de cobayes.

Exit également les scénarios catastrophiques qui s'évertuent à dessiner un futur d'apocalypse pour le continent. Ce continent a subi des épreuves autrement plus périlleuses et plus cruelles. Il est resté résilient et tient plus que jamais débout !" , a lancé Macky sall.

Le Chef de l'Etat a demandé de tirer les leçons de la crise en mettant en commun les moyens et les intelligences pour faire face dans un même élan de solidarité humaine à la pandémie à coronavirus.