Algérie: Monopolisation des produits et augmentation des prix, des "péchés" blâmables

Alger — La monopolisation des produits et marchandise dont les gens ont besoin, en vue d'en augmenter les prix et susciter la pénurie, se veut un "péché" blâmable au plus haut point, a affirmé mardi la Commission ministérielle de la Fatwa dans un communiqué, appelant la population à s'armer d'entraide et de solidarité, particulièrement en ces moments difficiles.

La Commission a appelé les gens à faire preuve de "patience" et à prendre exemple sur "les prophètes et pieux qui s'arment de fraternité, d'entraide et de solidarité, en temps de crise, notamment en cette conjoncture difficile".

La Commission a, enfin, incité à chercher refuge auprès d'Allah le Clément, le Miséricordieux, par la prière et l'imploration, tout en se revêtant de ce qui est à même d'apporter des réponses favorables aux prières.