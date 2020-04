Seychelles: Nouveau budget COVID - Plus d'argent pour la santé, festivals annulés, recensement reporté

Les priorités de financement des Seychelles pour 2020 ont changé en raison du COVID-19 et doivent désormais mettre l'accent sur les soins de santé, la sécurité alimentaire et la sécurité de l'emploi, a déclaré le ministre des Finances.

Maurice Loustau-Lalanne a présenté mardi un amendement budgétaire à l'Assemblée nationale par le biais du projet de loi de crédits 2020.

Le gouvernement a notamment annulé plusieurs festivals et reporté le recensement national à 2021 pour économiser de l'argent dans une année où le gouvernement s'attend à une baisse des revenus en raison de la baisse soudaine et spectaculaire du tourisme.

"Le budget proposé dans l'amendement du budget de 2020 est désormais de 2,736 milliards de SCR (184 millions de dollars), contre 2,92 milliards de SCR (198 millions de dollars) qui avaient été approuvés dans le budget de 2020", a déclaré M. Loustau-Lalanne.

Malgré la baisse du budget, il y aura une augmentation de 50,6 millions de SCR (3,4 millions de dollars) pour le secteur de la santé, par rapport au budget 2020, a déclaré le ministre.

L'argent servira à financer la construction d'un centre d'isolement, à rénover la caserne d'Île du Sud est pour augmenter la capacité réelle de quarantaine et à mener à bien d'autres projets liés à la santé. Tout cela est fait dans un effort pour contenir et combattre la maladie.

Pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays, une somme de 20 millions de SCR est allouée à la Seychelles Trading Company (STC) pour assurer le stockage des produits essentiels.

Afin de relever les défis auxquels le secteur de la pêche et les agriculteurs sont confrontés, le gouvernement a pris une décision temporaire de revoir la taxe actuelle sur la viande importée, dans le but de l'augmenter.

"Cette mesure vise à réduire la demande de viande importée, ce qui contribuera à réduire la demande de devises puisque nous avons une option locale pour notre consommation de protéines", a expliqué M. Loustau-Lalanne.

Le ministre a poursuivi en disant qu '"une somme de 1,09 milliard de SCR (plus de 73 millions de dollars) a ainsi été proposée dans l'amendement du budget 2020 pour garantir les salaires".

Les salaires seront garantis pendant trois mois, comme annoncé par le président des Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien.

"Cependant, compte tenu de l'incertitude de cette pandémie, nous avons prévu de couvrir les salaires pendant au moins six mois. L'aide sera limitée à un plafond individuel de 30 000 SCR (2 040 $)", a indiqué M. Loustau-Lalanne.

Le gouvernement réduira les dépenses non essentielles dans la plupart des ministères, départements et agences en introduisant des mesures telles que le gel du recrutement, la limitation des déplacements et la réduction des indemnités.

Les coûts sont également économisés grâce à l'annulation d'événements culturels et nationaux tels que le festival créole, la fête nationale, le 250e anniversaire du premier établissement et la participation à des activités sportives internationales. À savoir les Jeux Olympiques, les Jeux de la Francophonie, le tennis de table et la compétition régionale de voile et les épreuves internationales de natation prévues en mai et juillet.

Le ministre a ajouté que le recensement prévu cette année par le Bureau national des statistiques sera également reporté à l'année prochaine.

Les membres de l'Assemblée nationale répondront et débattront sur l'amendement budgétaire à partir de mercredi.