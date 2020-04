Algérie: Pourquoi les Fennecs peuvent encore gagner la CAN 2021 !

Si elle se qualifie pour la CAN 2021, l'Algérie deviendra le plus court détenteur du titre de la CAN. De quoi booster l'envie d'aller chercher le titre à nouveau. Et les Fennecs en ont les moyens.

Généralement, un vainqueur de CAN attend deux ans avant de remettre son titre en jeu. L'Algérie, malheureusement, sera champion en titre moins de temps. Champion en juillet 2019, les Fennecs ne passeront que 18 mois comme détenteur du trophée, avant le retour de la CAN, du 9 janvier au 6 février 2021. Une compétition au cours de laquelle vous pouvez parier avec Zebet.

Mais pas de quoi entamer l'enthousiasme de Mahrez et ses coéquipiers qui se tiennent déjà prêt à aller chercher leur sacre. Vainqueur en 1990, les Fennecs ont attendu plus de 20 ans avant de remettre la main sur le titre continental. Depuis, l'équipe est devenue un ogre. Le début des éliminatoires de la CAN 2021 le témoigne. Et même avant. Après la victoire en Egypte, la bande à Djamel Belmadi a réalisé des résultats impressionnants, giflant au passage la Colombie 3-0 en amical. Et dans les qualifications, qui ont permis aux fans de l'équipe d'Algérie de parier, déjà deux victoires en deux matchs dont un 5-0 contre la Zambie, champion d'Afrique en 2012.

De l'avis de plusieurs observateurs, cette génération a une grosse marge de progression. Et elle dispose du leader qu'il faut pour atteindre les objectifs. Djamel Belmadi à la tête des Fennecs depuis août 2018 a apporté une stabilité et une rigueur de gestion, pour beaucoup. Et le groupe à sa disposition s'est également mis à son diapason.

Du capitaine Ryad Mahrez à Baghdad Bounedjah en passant par Mbolhi, Benlamri, Bennacer, Ounas ou encore la pépite de Nice, Youcef Atal, le groupe a de la profondeur. Sans compter sur les nombreux talents qui sortent encore des nombreux centres de formations du pays.Sans nul doute, l'Algérie sera un grand adversaire à battre au Cameroun. Et on ne se trompe pas beaucoup en disant qu'elle sera encore très près du titre.