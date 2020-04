Madagascar: Etat d'urgence sanitaire - Les Tananariviens défient l'autorité de l'Etat

En position de faiblesse. Que se passe-t-il en haut lieu? C'est la question que se pose les observateurs face à l'insouciance de la population et l'absence, voire l'inexistence des autorités.

Depuis le début de cette deuxième quinzaine de confinement, l'autorité de l'Etat est plus que jamais remise en cause. La population tananarivienne choisit d'ignorer complètement les consignes, voire même de défier le régime par rapport aux mesures annoncées dimanche dernier par le président Andry Rajoelina, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce matin, des embouteillages monstres sont aperçus dans toutes les rues de la capitale. D'Ankadimbahoaka à Talatamaty, en passant par Anosy, Analakely, 67Ha, et même au Marais Masay et du côté d'Ankadikely Ilafy.

Le marché d'Anosibe et le centre-ville étaient noirs de monde. Le retour à la vie normale est constaté à Tana - du moins avant midi - après l'annonce de onze personnes guéries du coronavirus. Face aux risques que pourraient engendrer cette situation, aucune prise de responsabilité des autorités responsables. L'on remarque d'ailleurs que les forces de l'ordre sont moins présentes sur le terrain. A noter toutefois la réactivité du ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée Jean Richard Léon Rakotonirina, qui a effectué une descente dans plusieurs quartiers pour demander à la population de rentrer chez eux et de respecter le confinement.

Les Tananariviens semblent vouloir défier l'autorité du régime Rajoelina qui paraît impuissant face à cette indiscipline générale et généralisée. Le pays est désormais en état de guerre, pourtant bon nombre des membres du gouvernement sont muets. Au lieu de contribuer à la mise en oeuvre des mesures de confinement, ils choisissent peut-être de rester confiner dans leur domicile, laissant au chef de l'Etat et à quelques membres du gouvernement la gestion de toutes les tâches de la lutte contre la propagation du coronavirus. Qu'y a-t-il dans les plus hautes sphères de l'Etat ? Où se trouve le Premier ministre Christian Ntsay ? Que fait le ministre de la Santé qui semble plus discret ces derniers temps ? Ce sont entre autres les questions que se posent les observateurs.