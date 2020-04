Sénégal: Diminution des prix de production industrielle au mois de février

En février 2020, les prix de production industrielle ont fléchi de 0,1% comparativement à ceux du mois précédent indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette évolution fait suite au repli des prix de production des industries textiles et du cuir (-2,1%), chimiques (-1,4%), alimentaires (-0,3%), des matériaux de construction (-0,2%) et mécaniques (-0,2%). En revanche, souligne l'Ansd , les industries de production d'énergie (+2,1%) et d'extractives (+0,4%) ont enregistré un redressement de leurs prix de production.

Au même moment, les prix de production dans les industries du papier et du carton et les autres industries manufacturières se sont stagnés. Sur un an, les prix de production industrielle ont regressé de 0,2%.

Les prix moyens sur les deux premiers mois de 2020 ont chuté de 0,4%, relativement à ceux de la période correspondante de l'année précédente.