Cote d'Ivoire: Solidarité COVID-19 - La Fondation Magic System et ses partenaires soulagent les populations de Marcory et Plateau

La caravane de solidarité en faveur des populations du Grand Abidjan, initiée par la Fondation Magic System et l'Union européenne, et soutenue par la Fondation Didier Drogba, a marqué un arrêt le mardi 7 avril 2020, dans les communes de Marcory et Plateau.

Sacs de riz, bidons d'huile, savon, sucre, gel hydro-alcoolique, autant de vivres et de non-vivres servis aux populations par le truchement des mairies et des partenaires de la société civile. Le maire de la commune du Plateau, Jacques Ehouo et celui de Marcory, Aby Raoul, ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs et à leurs partenaires. En retour, ces responsables communaux ont par ailleurs pris l'engagement de distribuer ces dons reçus à leurs administrés les plus démunis.

Le leader du groupe Magic System, Traoré Salif dit A'Salfo, président de la fondation portant le nom du groupe Zouglou, a rappelé l'engagement des différents partenaires dans ce combat contre la pandémie à Coronavirus en Côte d'Ivoire. « La solidarité est l'une des valeurs que nous avons partagée avec de nombreux Ivoiriens lors de la Caravane UE- Magic Tour. Elle est aussi, l'une des valeurs communes que l'Afrique partage avec l'Europe. Il était donc important pour nous de montrer cette solidarité au monde entier en cette période de crise sanitaire mondiale. Nous étions à 5000 familles bénéficiaires à nos débuts. Cela, comme objectif. Aujourd'hui, nous sommes à 10.000 familles avec le soutien de la Fondation Didier Drogba. Avec ce don, il n'est pas exclu que cette Caravane s'étende aux autres villes de l'intérieur du pays », a assuré A'Salfo.

Il faut indiquer que le cap est mis sur les communes de Cocody et de Bingerville, ce mercredi 8 avril. Notons qu'au cours de cette caravane, plus de 10.000 familles démunies dans les communes concernées seront comblées.