Algérie: Plus de 3,5 millions d'abonnés à l'internet fixe au 4e trimestre de 2019

Alger — Plus de 3,5 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, fibre, 4G LTE et Wimax) ont été enregistrés au 4ème trimestre de l'année 2019, contre 3,2 millions durant la même période de 2018, représentant une évolution de 9,50%, indique mercredi un bilan de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Le parc global des abonnés à l'internet fixe, au 4ème trimestre de 2019, a atteint 3.569.176 abonnés, dont 2.377.120 abonnés aux réseaux internet haut et très haut débit (ADSL et fibre optique) et 1.192.056 abonnés aux réseaux internet 4G LTE fixe et Wimax, précise la même source, qui ajoute que ce parc global a augmenté de 309.711 abonnés par rapport au 4ème trimestre de l'année 2018, soit une évolution de 9,50%.

Au 4ème trimestre 2019, les abonnés aux réseaux de l'internet fixe ADSL et fibre représentent 66,60% de l'ensemble des abonnés et les réseaux de l'internet fixe sans fil (4G LTE et Wimax) 33,40% de ce total.

Le taux de pénétration de l'internet fixe représentait 8,13% au 4ème trimestre de 2019, contre 7,51% au 4ème trimestre de 2018, soit une évolution de 0,62%.

La bande passante utilisée au dernier trimestre de 2019 a atteint 1.150 Gbps (Gigabit/seconde), comparativement au 3ème trimestre de la même année qui a enregistré 998 Gbps en bande passante, représentant ainsi une évolution de 15,23%.

Près de 37 millions d'abonnés à l'internet mobile en 2019 en Algérie

Près de 37 millions d'abonnés à l'internet mobile (3G et 4G) ont été enregistrés au 4ème trimestre de 2019 en Algérie, représentant une évolution de 1,57% par rapport au même trimestre de 2018, indique mercredi un bilan de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Le parc global des abonnés actifs à l'internet mobile au 4ème trimestre de 2019 a atteint les 36.911.428 abonnés, soit 24.922.271 abonnés à la 4G (67,52% du parc global) et 11.989.157 abonnés à la 3G (32,48% de ce parc), précise la même source, relevant une augmentation de 568.827 abonnés par rapport à la même période de 2018, soit un taux d'évolution de 1,57% en une année.

Le taux de pénétration de l'internet mobile au 4ème trimestre de 2019 a atteint 84,08%, contre 83,74% au 4ème trimestre de l'année précédente, représentant ainsi une évolution de 1,02%.

Par ailleurs et pour être omniprésente sur les réseaux sociaux, l'ARPCE a lancé sa nouvelle page officielle Facebook sous le nom de "Arpce, سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية". La page Facebook de l'ARPCE "servira à vous informer de son actualité, activité et réalisation", précise la même source.