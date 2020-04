Algérie: Ghardaïa - Vaste opération de désinfection des structures de santé de Métlili

- Une vaste opération de désinfection et de stérilisation des différentes structures de Santé de Métlili (45 km de Ghardaïa) se poursuit mercredi, dans le cadre des mesures préventives et proactives de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Lancée mardi par les éléments de la Protection civile, en collaboration avec les services de sécurité (police, gendarmerie), les autorités locales, la société civile et le corps médical, l'opération a touché toutes les salles et laboratoires des structures de la santé, particulièrement l'hôpital central de Métlili, les polycliniques et les salles de soin.

L'initiative a été appuyée par des campagnes de sensibilisation sur le terrain menées par des Imams et autres notables, pour inciter la population à se conformer aux mesures de confinement et consignes d'hygiène personnelle et de désinfection et de stérilisation des structures publiques.

Les efforts de la cellule de crise et de veille de la wilaya sont centrés sur le respect à travers l'ensemble de la wilaya du confinement partiel et la restriction de la circulation, en application des décisions du Gouvernement.

Ainsi une grande campagne de désinfection et de stérilisation des voies et des places publiques, des sièges administratifs, des locaux et habitations de toutes les localités et ksour, a été menée à travers toute la wilaya de Ghardaïa, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Covid-19.

Ces actions de désinfection se poursuivent chaque jour pour englober les différentes institutions, les tribunaux, les gares routières, les stations de bus, les mosquées et les places publiques se trouvant sur le territoire de la wilaya ainsi que les aéroports (Ghardaïa et El-Menea).