Angola: Un pathologiste pour la création des institutions régionales de prévention

Luanda — Le pathologiste angolais, Carlos Mariano a défendu mardi, à Luanda, la nécessité de créer des institutions scientifiques régionales pour la prévention et le traitement des maladies de nature différente.

Le professeur de la Faculté de médecine de l'Université Agostinho Neto (UNAN) s'est entretenu exclusivement avec l'Agence angolaise de presse (Angop) sur la pandémie COVID-19, qui sévit dans une grande partie des pays du monde et atteint quotidiennement des centaines de personnes, en faisant de morts.

Carlos Mariano, également médecin à l'hôpital Américo Boavida, a suggéré en particulier qu'un espace et une visibilité soient accordés à la communauté académique et scientifique de la région et de l'Angola, afin de clarifier tous les fondements scientifiques de cette maladie, COVID-19.

Selon lui, ce serait une étape fondamentale pour les décideurs publics de prendre les connaissances scientifiques et non la présomption, comme base pour la conception de mesures de protection de la population et du pays.

Il a ailleurs fait allusion aux soi-disant «zoonoses», c'est-à-dire aux maladies qui pourraient être transmises par les animaux, ainsi qu'aux éventuelles épidémies humaines qui en découlent.

Le travail proposé, selon Carlos Mariano, devrait inclure la cartographie et l'étude des micro-organismes pathogènes dans la faune sauvage et domestique de la région.