Angola: COVID-19 - La solidarité des communautés étrangères avec l'Etat angolais

Luanda — Les entrepreneurs et les communautés étrangères du pays se joignent aux efforts de l'État angolais pour combattre le nouveau coronavirus (Covid-19), une pandémie qui sévit dans le monde.

Dans la province de Cuanza Sul, les Mauritaniens et les Chinois, résidants dans les municipalités de Sumbe, Porto Amboim et Quilenda, ont fait un don ce mardi, de matériel de biosécurité et d'argent à la commission technique provinciale de contrôle de la pandémie de Covid-19 afin d'atténuer la carence de ces biens.

Le don se compose des pulvérisateurs, des masques, des détergents, des seaux équipés de robinets et plus de trois millions de kwanzas.

La communauté islamique, qui possède des entreprises de commerce et prestation de services, ainsi que la capture, la transformation et la vente de produits de la mer, a également offert divers produits pour soutenir les commissions techniques municipales et provinciales.

Le chef du Département de la Santé Publique et du Contrôle endémique de Cuanza Sul, Delfina da Silva, a salué le geste et a assuré que les produits seront distribués dans les 12 municipalités de la province.

À Cuanza Norte, la communauté des citoyens mauritaniens a remis deux millions et trois cent mille kwanzas au gouvernorat provincial, dans le but de soutenir aussi les initiatives locales de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19.

A l'occasion, le gouverneur de la province, Adriano Mendes de Carvalho, a remercié le geste et a déclaré qu'il contribuera au renforcement des conditions de prévention de la pandémie de Covid-19, surtout dans les lieux prévus pour la réinstallation provisoire de plus de mille familles déplacées par les pluies.

Le représentant de la communauté mauritanienne dans la province, Hedal Taleb Mohamed, a précisé que le geste visait à démontrer l'unité des peuples en temps de calamité, en particulier à ce moment où le monde est confronté à la pandémie de coronavirus.

L'Angola compte déjà 17cas infectés par Covid-19, dont deux sont décédés, deux se sont rétablis et les autres sont en traitement.