Congo-Brazzaville: ARTs de la scène - Londres Faustin Linyekula en performance online aux musées Tate

Les musées Tate ont mis en ligne des performances exclusives de l'artiste congolais qui devait s'y produire mais dont le spectacle a été annulé à la suite de la pandémie du coronavirus.

Faustin Linyekula, chorégraphe et artiste de danse congolais, devait se produire au Tate Modern du 20 au 29 mars. Son travail figurait parmi ceux programmés pour l'exposition BMW Tate Live de cette année: « Our Bodies, Our Archives » (Nos corps, nos archives), ainsi que d'autres performances d'Okwui Okpokwasili et de Tanya Lukin Linklater.

Celles-ci ont été annulées lorsque les quatre sites de Tate ont fermé. Mais, Faustin Linyekula et ses collaborateurs qui pouvaient se rendre à Londres ont travaillé avec Tate pour mettre en scène une œuvre unique, spécifique au site, réalisée à la caméra. Ce spectacle est désormais accessible gratuitement sur le site de la Tate. « My Body, My Archive » est une performance réinventée pour la situation particulière de cette exposition et sa fermeture au public. La performance combine des segments soigneusement sélectionnés des œuvres de Faustin Linyekula : « Sur les traces de Dinozord » (2006), « Statue de la perte » (2014), « Batanaba » (2017) et « Congo » (2019).

Dans cette performance autobiographique, explique-t-on, Faustin Linyekula « interroge les connaissances anciennes stockées dans le corps contre l'histoire écrite relativement courte trouvée dans les livres ». D'autres de ses collègues danseurs, acteurs et musiciens l'accompagnent dans ce spectacle, « l'aidant à raconter des histoires et à réactiver des souvenirs collectifs et personnels ».Faustin Linyekula, indique-t-on, imagine son propre parcours artistique en termes de cercle et affirme que les archives du corps ne peuvent pas être vécues seules.

Au sein de pratiques distinctes issues de la danse, explique le musée Tate, Faustin Linyekula, Okwui Okpokwasili et Tanya Lukin Linklater se préoccupent de la manière dont l'histoire se déroule dans le corps. La nature cyclique du temps, l'héritage et la dynamique de la narration sont des problèmes communs abordés dans leurs œuvres respectives. À travers leurs approches uniques, expliquent-on, ils soulèvent des questions connexes sur la mémoire partagée, la visibilité et la notion de tradition en relation avec les formes et les gestes artistiques.

Directeur artistique, danseur, chorégraphe, directeur de théâtre et conteur, Faustin Linyekula vit à Kisangani, en République démocratique du Congo. En 1993, il s'installe à Nairobi et co-fonde la société Gàara. De retour au Congo en 2001, il crée les Studios Kabako. À Kisangani, les Studios Kabako favorisent les débuts de jeunes artistes du Congo et d'ailleurs, de la formation à la production et aux tournées, dans le domaine de la danse, du théâtre, de la musique et du cinéma.

L'oeuvre de Faustin Linyekula,fait-on savoir, est centré sur son expérience des tensions sociales et politiques en République démocratique du Congo. Il mélange le théâtre, la danse, le cinéma et la musique pour construire ce qu'il appelle un «cercle» de connexion entre lui-même, ses collaborateurs et le public. L'artiste effectue des tournées dans le monde entier. Il a reçu plusieurs prix, notamment le prix principal Prince Claus Fund (2007), le premier prix de l'American Curry Stone Foundation (2014), la First Soros Arts Fellowship (2017) et le Tällberg / Eliasson Global Leadership Prize (2019). Par ailleurs, Faustin Linyekula était artiste associé à la ville de Lisbonne (2016) et au Holland Festival (2019). Depuis 2013, les Studios Kabako travaillent également à Kisangani avec les communautés du district de Lubunga, proposant des formations au cinéma ainsi que des programmes autour de l'eau, de la durabilité et de l'environnement.