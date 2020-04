Afrique: Culture africaine - Les rendez-vous artistiques au temps du coronavirus

Face au danger de l'épidémie, presque tous les festivals, expositions et autres rendez-vous de la culture africaine ont été annulés ou reportés. Voici onze propositions parmi celles ayant relevé le défi du confinement en créant des événements à découvrir et à partager en ligne. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos « incontournables » à rfipageculture@yahoo.fr.

C'est une première en Tunisie et dans le monde arabe. Suite au confinement du pays, le festival Gabès Cinéma Fen propose jusqu'au 11 avril toute sa programmation en ligne.

Au lieu de réunir les cinéphiles dans les salles de cette ville de 130 000 habitants, cet ambitieux festival de cinéma d'auteur et de vidéos d'art invite à visionner des films (d'Ala Eddine Slim jusqu'à Suhaib Gasmelbar ou Ladj Ly) et débattre avec les cinéastes en ligne. Pour les internautes, tout est gratuit, néanmoins, une partie des films est réservée aux festivaliers situés en Tunisie.

Aux États-Unis, à Houston, Texas, la grande exposition African Cosmologies explorant « les relations complexes entre la vie quotidienne en Afrique, la diaspora africaine, des histoires sur le colonialisme, la photographie, les droits et la représentation » a dû fermer ses portes à cause de la crise du coronavirus.

Mais, à partir du 8 avril, la Biennale FotoFest, l'un des plus grands rendez-vous de l'art photographique dans le monde, lance en ligne une série d'entretiens qui débute avec les artistes leo et Shobun Baile. Le public est invité à participer au débat à travers Zoom et YouTube.

La campagne #DontGoViral appelle les artistes africains à s'unir pour combattre « l'infodémie », la propagation de désinformation autour de la pandémie du Covid-19.

En collaboration avec l'Unesco, la Fondation pour l'innovation politique (i4Policy) invite les créatifs de tout le continent africain « à produire d'une manière participative des informations culturellement pertinentes et sous licence ouverte dans les langues africaines locales ».

La date limite pour contribuer (peinture, clip vidéo, comédie, danse hip-hop...) et gagner l'un des huit prix est fixée au 15 avril. Parmi les soutiens artistiques, il y a le musicien ougandais Bobi Wine avec sa chanson à succès Corona Virus Alert.

Du 17 au 26 avril, Vues d'Afrique, le rendez-vous incontournable du cinéma africain et créole en Amérique du Nord, présente sa première édition numérique. Parmi plus de 1 600 films candidats, 64 titres ont été originellement retenus pour des projections en salle, à Montréal.

Après les restrictions liées à la crise provoquée par le coronavirus, 37 films vont finalement joindre l'expérience numérique sur la plateforme tv5unis.ca, soit 23 œuvres de fiction ou d'animation et 14 documentaires de 27 pays différents.

Et pour la première fois, le public votera en ligne pour un Prix du public Vues d'Afrique 2020. Tous les films sont gratuitement mis à disposition en ligne, mais uniquement accessible depuis le Canada.

Grâce à une visite virtuelle mise en place après la fermeture de l'Institut des cultures d'Islam, à Paris, l'exposition Croyances, faire et défaire l'invisible reste accessible.

Dans ce parcours conçu par Jeanne Mercier, cofondatrice de la plateforme Afrique in Visu, des artistes photographes et vidéastes explorent la puissance évocatrice des religions, superstitions et mythes du continent africain, à l'image de la Prière au wifi, de l'artiste Seumboy VRAINOM : €.

Au Sénégal, le collectif d'artistes graffeurs RBS Crew sensibilise la population avec des fresques aux dangers du coronavirus.

Basé à Dakar, Radical Bomb Shot est devenu un mouvement artistique panafricain grâce à leurs images géantes sur les « gestes barrières » contre le Covid-19. Des fresques très inspirées, peintes dans la rue, mais à admirer aussi sur leur page Facebook.

La galerie Templon à Paris nous propose Soldier of Love, une visite virtuelle pour contempler les œuvres intimes et transgressives de Billie Zangewa.

Née en 1973 au Malawi, pays enclavé du sud-est de l'Afrique, l'artiste vit et travaille entre Londres et Johannesburg. Dans ses compositions en soie brodées, créées à partir de chutes de soie brillantes et colorées, Zangewa se met souvent en scène dans des récits inspirés de la vie contemporaine.

La septième édition du Prix RFI Théâtre attend vos candidatures avant le 26 avril. Autrices et auteurs de théâtre francophones, vous pouvez nous envoyer vos textes à l'adresse prix.theatre@rfi.fr.

Le prix est ouvert aux auteurs vivant en Afrique, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien ou encore au Proche-Orient, mais aussi aux ressortissants des pays des zones précitées, vivant en France depuis moins de quatre ans et titulaires d'une carte de résident ou d'un statut de réfugié politique.

L'heureux élu ou heureuse élue profitera de plusieurs résidences d'écriture, son texte sera mis en scène et diffusé sur les ondes de RFI dans Ça va, ça va le monde !.

Jusqu'au 30 avril, vous pouvez soumettre votre candidature au Festival Couleurs d'Afrique 2020 qui aura lieu entre le 26 et le 30 août à Porto-Novo, au Bénin.

Des artistes du continent africain et de la diaspora africaine peuvent envoyer leurs projets dans les domaines de la danse, musique, art de la marionnette, humour, mode, théâtre, cinéma, cirque, autour du thème « Leadership et autonomisation de la femme africaine».