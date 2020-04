Sénégal: Cours internationaux des matières premières - Hausse des prix en janvier 2020

Dans ses repères statistiques, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note qu'au mois de janvier 2020, les cours mondiaux des matières premières, hormis celui du pétrole brut, ont enregistré une augmentation en variation mensuelle.

« Au mois de janvier 2020, les cours mondiaux du blé (+8,6%), du riz (+7,0%), du sucre (+6,8%), du coton (+4,5%) et du maïs (+1,9%) se sont accrus en variation mensuelle alors que celui du pétrole brut s'est replié de 5,4% », renseigne l'Ansd.

En détail, le baril du pétrole brut était à 67,2 dollars américains en décembre 2019 et à 63,6 au mois de janvier 2020 soit une baisse de 5,4% en variation mensuelle. En janvier 2019, le coût du pétrole brut était de 59,4 dollars américains et de 63,6 au mois correspondant de 2020. Ce qui entraine une hausse de 7,1% sur le prix.

Concernant le coût du riz, l'Agence note qu'il s'établi à 432,0 dollars la tonne en décembre 2019 et à 462,2 en janvier 2020 soit une variation mensuelle de 7,0%. En janvier 2019, la tonne de riz était à 410,0 dollars alors qu'au même mois de l'année en cours, elle coûtait 462,2 dollars américains soit 12,7% en variation mensuelle.

Pour ce qui est du blé dont l'unité est US cents / bois de 60lb, le coût était de 446,8 en décembre 20219 et de 485,3 en janvier 2020, soit une hausse mensuelle de 8,6%. En janvier de l'année dernière, le coût du blé s'établissait à 503,5 et à 485,3 en janvier 2020. Cela traduit une baisse de 3,6.

Le prix du maïs quant à lui, a enregistré une hausse de 1,9 entre décembre 2019 et janvier 2020 car s'établissant respectivement à 378,6 et à 385,7 US cents / boisseau. En janvier 2019 le coût du maïs était de 378,7 et 385,7 en janvier de l'année en cours, soit une augmentation de 1,8%.

Pour le sucre, l'Ansd qui cite l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) souligne que le coût était de 13,3 New York - cents/lb n°11 en décembre 2019 et de 14,2 en janvier 2020 soit une hausse de 6,8% en variation mensuelle. En janvier 20219 le coût était de 12,7 et 14,2 le même mois de l'année en cours, soit une augmentation de 11,8%.

Enfin, l'Agence relève que pour le coton dont l'unité est le US cents/lb, le coût (75,7) en décembre 2019, s'est établi à 79,1 soit une progression de 4,5% en variation mensuelle. Selon l'Ansd si comparaison du coût pour janvier 2019 et janvier 2020, on note une régression de 4,0%.