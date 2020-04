Sénégal: Effets du COVID-19 - Les indicateurs composites avancés affichent la plus forte baisse mensuelle dans les grandes économies

Les indicateurs composites avancés (Ica) ont enregistré la plus forte baisse jamais enregistrée dans la plupart des grandes économies en raison du choc économique considérable causé par la pandémie Covid-19 et de son impact immédiat sur la production, la consommation et la confiance suite aux mesures de confinement.

Selon l'Ocde, dans les mois à venir, il faudra notamment faire preuve de prudence dans l'interprétation de l'Ica. «Premièrement, en raison de l'incertitude considérable qui entoure la durée des mesures de confinement, la capacité des indicateurs avancés à anticiper les mouvements futurs du cycle économique a été fortement réduite: l'estimation actuelle des Ica permet de fournir un signal important sur les mouvements actuels de l'activité, et par conséquent l'Ica doit être considéré comme un indicateur coïncidant plutôt que comme un indicateur avancé », explique-t-on.

«Deuxièmement, comme toujours, l'ampleur de la baisse de l'Ica ne doit pas être considérée comme une mesure du degré de contraction de l'activité économique, mais plutôt comme une indication de la force du signal indiquant que les économies sont entrées dans une phase de contraction.

À titre de comparaison, le signal est plus fort à présent qu'il ne l'était au moment de la crise financière », ajoute la même source.

Troisièmement, l'Ocde souligne que les Ica ne sont pas encore en mesure d'anticiper la fin de la phase de contraction, d'autant plus qu'on ne sait pas encore combien de temps, ni même quelle sera la sévérité des mesures de confinement.

«Toutefois, à mesure que la situation se stabilisera, même avec un confinement plus prolongé, les Ica commenceront à retrouver leur propriété d'avancement, à mesure que les entreprises et les consommateurs commenceront à s'adapter aux nouvelles réalités (même si ce n'est qu'à court terme), en particulier lorsque les gouvernements commenceront à formuler et à fournir des signaux autour de stratégies à plus long terme, au-delà des mesures initiales immédiates et imprévues qu'ils ont dû imposer », précise la même source.

Coopérant avec plus d'une centaine de pays, l'Ocde est un forum stratégique international qui s'emploie à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.