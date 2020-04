Soudan: Terrab salue la réponse des expatriés soudanais à l'initiative « Debout pour le Soudan »

Khartoum — - Le Secrétaire Général du Secrétariat des Travailleurs Soudanais à l'Etranger (SSTE), Makin Hamed Terrab, a assuré aux Expatriés que le Gouvernement cherchait à trouver les Canaux Officiels par lesquels les Expatriés Accordent leurs Dons au « Debout pour le Soudan », mettant en garde contre les Conséquences des Transactions en Devises en Dehors des Canaux Officiels.

Il a salué l'Interaction des Soudanais à l'Etranger avec l'Initiative « Debout pour le Soudan », lancée récemment par le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, et auparavant avec l'Initiative du (SSTE)pour Prévenir la Pandémie de Coronavirus.

Il a souligné que l'Initiative de Construction et de Reconstruction est arrivée à Temps et serait Utile pour Répondre aux Exigences Principales dans les domaines de la Santé, de l'Education, de l'Agriculture et d'autres Domaines Vitaux, et c'est un Début pour la Contribution des Citoyens Soudanais à résoudre leurs problèmes à l'Appui des Efforts Officiels, après avoir été exclus pendant 30 ans.

Le Secrétaire du SSTE a déclaré que le Soudan est capable de réaliser le Développement grâce aux Efforts de ses Fils, notant que les Soudanais travaillant à l'Etranger possèdent des Capacités Scientifiques Elevées et une Vaste Expérience en plus de leurs Economies Financières, et que tout cela peut être Utilisé par le biais de Législations au niveau de l'Etat Soudanais Propices à attirer des Expatriés pour Investir dans leur pays.

Il a souligné que le SSTE avait besoin d'une Grande Restructuration et d'une Révision de ses Lois pour travailler avec une Nouvelle Vision qui attire tous les Citoyens Soudanais à l'Etranger et Investir leurs Energies et leurs Capacités dans la Construction de l'Etat Soudanais et la Consolidation de ses Slogans de Liberté, de Paix et de Justice.