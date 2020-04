Sénégal: Conséquences de la propagation des cas issus de la contamination communautaire - L'Etat corse l'interdiction de la circulation interurbaine

Suite aux récurrents cas positifs de Covid-19 issus de la transmission communautaire notés ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, Aly Ngouille Ndiaye, a décidé de restreindre la distribution des autorisations de circulation entre les régions.

Dans une note parvenue à la rédaction hier, mardi 7 avril, et qui a été suivie par une autre du même département dans la même journée, il est annoncé qu'en conséquence du développement de la contamination communautaire du Covid-19, à la suite des communiqués journaliers présentés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, a décidé, par arrêté n°008622 du 7 avril, de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la délivrance des autorisations spéciales de circuler, sur l'étendue du territoire national.

Toutefois, la source précise qu'une dérogation est accordée à ceux qui souhaitent voyager pour des raisons de maladies, le transport de corps sans vie ou à ceux qui se déplacent pour des raisons professionnelles. Aly Ngouille Ndiaye précise que les gouverneurs de région et les préfets de département, veilleront au respect de cette présente mesure.

14cas issus de la transmission communautaire

Cette décision intervient donc dans un contexte ou la transmission communautaire gagne du terrain. Selon Libérationonline, depuis le début de la maladie, 14 cas issus de la transmission communautaire ont été comptabilisés dont 5 en 4 jours. Selon la source, 3 cas de Covid-19 issus de ce mode de transmission, ont été enregistrés à Thiès le 21 mars. Deux (2) jours plus tard, le 23 du même mois, 4 autres cas y ont été comptabilisés.

Par ailleurs, dans ses communiqués quotidiens, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, a fait état de cas communautaires. Les 27, 28 et 30 mars, il y a eu 1 cas par jour. Du 4 au 6 avril également, un cas issu de la transmission communautaire a été quotidiennement recensé. Hier, mardi 7 avril, 2 malades ont contracté le Covid-19 par le biais de la transmission communautaire.

Ce mode de transmission reste un souci majeur pour les acteurs de la santé. En effet, en mars dernier, le directeur général adjoint de l'OMS, en charge de la réponse aux urgences, Ibrahima Socé Fall, dans un entretien accordé au site d'information Onu infos, avertissait les pays africains sur les dangers liés au développement de la transmission communautaire. «Tant que c'est une épidémie débutante, l'Afrique a la capacité pour la maîtriser. Mais en cas de transmission communautaire soutenue, comme en Italie et dans d'autres pays, les systèmes de santé en Afrique n'ont pas la capacité pour tenir le coup», avait-il dit.

Ainsi, en interdisant donc la délivrance des autorisations de voyage entre régions, sauf pour certaines circonstances, les autorités renforcent une mesure enclenchée dès la propagation du Coronavirus. En conférence de presse, le 24 mars dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait informé de l'interdiction de circulation à cause de l'Etat d'urgence décrété par le président de la République, Macky Sall. Aly Ngouille Ndiaye avait dit que les transports interurbains sont interdits, sauf pour ceux qui ont des dérogations officielles. N'empêche, l'acquisition d'autorisation de circulation était permise.

Annulation des attestations Spéciales de Circuler : Les journalistes pas concernés

« Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) informe, tous les journalistes et techniciens des médias, que les autorisations spéciales de circuler, qui leur ont été délivrées pour raisons professionnelles, restent valables durant la période de couvre-feu pour toute l'étendue du territoire national ». Cette information est d'un communiqué parvenu à la rédaction hier, mardi 7 avril. Selon le document, les autorisations spéciales ne sont pas annulées par le communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique d'hier mardi 7 avril 2020. Et le Cedeps d'avertir sur la délivrance de nouvelles autorisations : « Pour juguler davantage la propagation du coronavirus, la délivrance de nouvelles autorisations ne se fera pas sans motif spécial, dont les raisons professionnelles, notamment pour la presse », indique la source. En conséquence, le Cdeps recommande au travailleur des entreprises de presse, détenteur d'une autorisation spéciale de circuler, « de se munir de la carte de presse de son entreprise et de sa carte nationale d'identité ».