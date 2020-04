Ghana: Aksa Energy fait don de 2,5 millions GHS pour soutenir le combat du Ghana contre le COVID-19

communiqué de presse

Istanbul — Turkish Aksa Energy, qui produit de l'électricité pour le Ghana depuis 2017, a fait don de 2,5 millions de cedis ghanéens au fonds d'affectation spéciale dédié au COVID-19 créé par le gouvernement ghanéen

Aksa Energy, producteur d'électricité indépendant (PPI) basé en Turquie et opérant dans 5 pays à travers 2 continents, a fait don de 2,5 millions de cedis ghanéens au fonds d'affectation spéciale dédié au COVID-19 créé par le Bureau de la Présidence du Ghana pour lutter contre le COVID-19. La société produit de l'électricité pour le Ghana depuis 2017.

Une cérémonie spéciale a eu lieu le 6 avril au Bureau de la Présidence (Jubilee House) pour la remise du don. M. Murat Captug, directeur de la Coordination pour l'Afrique de l'Ouest chez Aksa Energy, et Mme Ozlem Gulsun Ergun Ulueren, ambassadrice turque au Ghana, ont été accueillis par Mme Akosua Frema Osei-Opare, chef de cabinet du Ghana. Lors de la cérémonie, M. Murat Captug a remis à Mme Akosua Frema Osei-Opare un chèque pour un don de 2,5 millions GHS au nom d'Aksa Energy.

S'exprimant au sujet du don, M. Murat Captug, directeur de la Coordination pour l'Afrique de l'Ouest chez Aksa Energy, a déclaré : « En tant qu'entreprise mondiale opérant dans 5 pays sur 2 continents, nous nous engageons à améliorer le bien-être et la qualité de vie des communautés locales dans les régions où nous opérons, à la fois en répondant à leur demande urgente en électricité et par le biais de programmes de soutien social. Aujourd'hui, le monde entier est confronté au COVID-19. Chez Aksa Energy Ghana, nous sommes conscients de nos responsabilités envers le Ghana, et nous sommes donc très heureux de faire un don au fonds afin de soutenir le gouvernement ghanéen dans sa lutte contre le COVID-19. Nous espérons que la vie reprendra bientôt son cours normal dans le monde entier. Aksa Energy continuera à travailler, à produire et à construire un avenir meilleur avec les Ghanéens. »

À propos d'Aksa Energy

Créée en 1997, Aksa Energy est une filiale de Kazanci Holding A.S., un conglomérat possédant des intérêts dans la production d'électricité, la production de groupes électrogènes, la distribution d'électricité, la distribution de gaz naturel, l'agriculture et le tourisme.

Basée à Istanbul, en Turquie, Aksa Energy est un producteur d'électricité indépendant (IPP) coté en bourse et opérant dans 5 pays sur 2 continents. À ce jour, la société a construit et exploité plus de 30 centrales électriques utilisant diverses sources d'énergie telles que le charbon, le pétrole, le gaz naturel, le biogaz, l'énergie éolienne et l'hydroélectricité.

Aksa Energy mène des activités de développement de projets, de conception, d'approvisionnement, d'ingénierie, de logistique, d'installation, de mise en service, de maintenance et d'exploitation de toutes ses centrales électriques avec ses équipes internes.

Aksa Energy construit et exploite des centrales électriques dans des territoires à court d'énergie afin de répondre à la demande urgente en électricité. Outre ses centrales électriques en Turquie et en République turque de Chypre du Nord, Aksa Energy bénéficie d'une capacité installée de près de 500 MW en Afrique avec une centrale électrique de 370 MW au Ghana, de 40 MW au Mali et de 66 MW à Madagascar. Aksa Energy a également réhabilité une centrale électrique de 24 MW à Madagascar et l'exploite dans le cadre d'un contrat d'exploitation et de maintenance pour le pays.

Aksa Energy a mis en service sa centrale électrique au Ghana en mars 2017 après une phase de construction rapide de seulement 9 mois. La conversion du moteur en double carburant (fuel lourd/gaz naturel) à l'usine est en cours.