Sénégal: COVID-19 - Traitement par la chloroquine au pays- La pharmacie nationale évalue les risques

La pharmacie nationale s'est penchée hier, mardi 7 avril, sur l'utilisation de la chloroquine dans le traitement du coronavirus au Sénégal en présence du directeur général de la santé, docteur Marie Khémess Ngom Ndiaye. Selon le directeur de la pharmacie nationale, le professeur Yérim Mbagnick Diop, il ne s'agit pas de remettre en cause cette option mais de l'accompagner avec des évidences scientifiques.

L e Sénégal utilise la chloroquine dans le traitement des malades souffrant de coronavirus. Selon la Direction nationale de la pharmacie, le professeur Moussa Seydi en charge du traitement de ces patients a reçu de leur part une autorisation temporaire pour son utilisation. «Il s'agit à travers cette rencontre qui réunit pharmaciens, biologistes de se pencher sur l'utilisation de la chloroquine dans le traitement de Covid-19. Le comité doit donner un avis sur la question. Un avis qui sera partagé et adopté dans le protocole de soins » a déclaré le professeur Yérim Mbagnick Diop. Et de poursuivre: «il ne s'agit pas de remettre en cause ce traitement mais de l'accompagner avec des évidences scientifiques».

A la suite, le directeur général de la santé publique, docteur Marie Khemess Ngom Ndiaye, dira : «nous l'utilisons mais de manière exceptionnelle et vous avez vu nos cliniciens au niveau de l'hôpital Fann ont commencé à avoir des résultats positifs». Toutefois, elle a précisé : « avec ces résultats positifs, il va falloir documenter, mais également faire des publications sur le plan national mais également international. C'est tout à fait normal qu'on puisse se regrouper et parler du médicament mais tout autre médicament ou produit pharmaceutique qui sera utilisé».

Revenant sur les prévisions de son département dans le traitement, Docteur Marie Khemess Ngom Ndiaye a renseigné : « on utilise un médicament quand il est sûr à plus de 80%. Pour la chloroquine, nous allons sur des prévisions de 90 à 95% pour que le malade puisse être guéri mais il faut dire que ce n'est pas tous les malades qui vont la recevoir. Il y a des protocoles qui sont là. Il y a des patients qui seront atteints de Covid-19 mais qui n'auront pas besoin de cette molécule parce qu'ils vont guérir naturellement du fait que leurs défenses naturelles au niveau de l'organisme sont solides ». Pour rappel, la chloroquine a été utilisée au Sénégal avec des suites significatives contre le paludisme et pendant longtemps, le pays a eu des résultats, selon docteur Marie Khemess Ngom Ndiaye.