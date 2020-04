Sénégal: Riposte contre le nouveau coronavirus au pays- Le sneips arme les acteurs de la presse

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de communications liées à la riposte contre Covid 19, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (Sneips), a organisé hier, mardi 07 avril, une session d'orientation de journalistes et animateurs.

Plusieurs problématiques liées à la maîtrise de la propagation de la Covid 19 ont été au cœur des échanges, à l'instar de la stigmatisation des personnes testées positives au nouveau coronavirus, la disponibilité du financement de l'État dans le cadre de la mise sur pied des activités relatives à l'endiguement de la propagation de Covid 19, la généralisation des masques et le test d'un éventuel vaccin au Sénégal ainsi que l'intégration de la vision des populations relativement à la maladie à Covid 19 dans les différentes stratégies de communication et de sensibilisation. « Cette session d'échange était dans notre plan d'action et nous trouvons indispensable, très important, d'échanger avec les journalistes sur certaines questions de santé.

Pour nous, c'est fondamental. Si la pandémie à amener une nouvelle facette, il faut échanger sur cela, il faut harmoniser la vision des choses entre les journalistes et les autorités sanitaires. Ce faisant, on pourra trouver la formule adéquate pour mieux sensibiliser et endiguer cette pandémie », a argué ainsi le directeur de Sneips, Dr Ousmane Guèye devant un parterre de journalistes spécialisés en question de santé et d'acteurs de la riposte contre Covid-19 issus du Cous et d'autres structures.