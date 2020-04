Sénégal: Nachson Mimran sur la pandémie du COVID-19 - «Le secteur privé est obligé de soutenir l'Etat»

Le fils de Jean Claude Mimran sort de sa réserve. Nachson Mimran, que nous avons joint depuis la Suisse, rappelle au secteur privé sénégalais, son devoir d'appuyer l'Etat, dans cette période de résilience face au Covid-19. Le petit-fils de Jacques Mimran, affiche aussi la volonté de pérenniser l'œuvre de son grand-frère.

Qu'est-ce qui a motivé le groupe Mimran à répondre à l'appel lancé par le Président de la République ?

Je suis physiquement en Suisse en quarantaine comme beaucoup de personnes dans le monde. Mais mon cœur est au Sénégal où la plupart de mes parents ont décidé de vivre et d'investir. Voilà pourquoi, nous avons décidé de faire une telle donation. Le peuple sénégalais en a besoin. D'ailleurs, c'est tout a fait normal que notre groupe agisse ainsi. C'est dans l'ordre normal des choses, surtout en cette période de crise. Je dirai même que le secteur privé est obligé de soutenir l'Etat. C'est un devoir dans un pays en voie de développement. Le gouvernement a besoin du secteur privé.

Dans le communiqué, vous laissez entendre que le montant pourrait être revu à la hausse si la situation ne s'améliore pas. On peut s'attendre à quoi concrètement ?

Nous sommes obligés de maintenir la sécurité et les emplois des personnes qui sont avec nous et qui travaillent au niveau de la CSS. En ce moment, on passe beaucoup de temps au niveau de la direction, à s'assurer qu'on puisse continuer à tourner et à opérer. Partout dans le monde d'ailleurs, on n'est plus sûr de l'avenir des entreprises. Donc, il y'a beaucoup de doutes par rapport à ça. On passe beaucoup de temps à réfléchir, à comment est-ce qu'on peut maintenir les outils de travail.

Parallèlement, nous avons la Fondation Marie Louise Mimran qui est adossée au Groupe Mimran. Elle est constamment à la recherche de partenaires internationaux pour pouvoir venir en aide au gouvernement et au peuple sénégalais avec du matériel. Actuellement, on est en train de lancer des appels. Je dirais que je ne dors plus assez en ce moment puisqu'on est en train de rallier des partenaires pour Sénégal. Comme vous le savez, la Fondation Marie Louise Mimran est très présente dans le milieu de l'éducation, de la santé et aussi dans la reforestation du Sahel. Maintenir nos projets déjà engagés est une priorité puisque les problématiques de tous les jours ne vont pas disparaître et que le Covid19 est juste un autre problème par-dessus de beaucoup d'autres, auxquels le peuple sénégalais est confronté. On ne peut pas se laisser distraire par cette crise. Il faut maintenir les programmes qu'on a déjà lancés surtout dans la plantation de manguiers et d'anacardiers pour les populations du monde rural.

Vous êtes aussi dans le milieu du sport. Que pensez vous du report des JO Tokyo 2020 ?

Tant qu'on ne touche pas les Jeux olympiques de la jeunesse 2022, je suis content (rires). J'ai mes priorités par rapport aux évènements sportifs. Je trouve justement que le Sénégal est dans une position pour montrer qu'on est une nation unie et solidaire. Nous allons montrer en 2022, la force de notre pays. Donc, je suis très content d'être parmi les membres de ce Comité avec Diagna Ndiaye qui a abattu un travail remarquable depuis beaucoup d'années pour amener cet évènement au Sénégal. On va essayer de maintenir le cap pour montrer ce que l'Afrique est aussi capable de faire.

Votre grand-père Jacques Mimran a créé la CSS. Votre père Jean Claude Mimran l'a consolidé et créé d'autres sociétés. Que peutêtre attendre du petit-fils, Nachson. Envisagez de maintenir l'héritage voire créer d'autres entreprises ?

Bien sûr ! C'est clair ! Mon cœur appartient au continent africain. Mes frères sont très unis dans notre vision pour une Afrique prospère. D'ailleurs, on investit beaucoup dans les start-up, dans les petites et moyennes entreprises. Mon frère Arieh et moi, avons monté une fondation dénommée (www.to.org). Nous travaillons en parfaite harmonie avec la Fondation Marie Louise Mimran. En ce moment, on a des programmes dans les camps de refugiés en Ouganda justement, pour préparer les peuples les plus vulnérables qui s'y trouvent à se protéger contre le Covid-19. Dans pas mal de secteurs, que ce soit le capital risque ou même des entreprises plus traditionnelles, nous passons toutes nos journées à organiser à investir sur des opportunités.