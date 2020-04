Sénégal: Thérapie par le plasma des patients guéris de COVID-19 - «Une méthode en cours d'évaluation», selon le Pr Saliou Diouf du CNTS

Les malades déclarés guéris du nouveau coronavirus renferment dans leur plasma des anticorps qui contribuent à détruire le virus de cette nouvelle maladie. Actuellement utilisé pour traiter les malades qui ne sont pas encore guéris, le plasma fait partie du liquide du sang où généralement on retrouve des anticorps susceptibles de diligenter une action thérapeutique.

L'éclairage et la précision ont été faits par Pr Saliou Diouf qui était l'invité d'hier, mardi 07 avril, de Radio Sénégal. Le spécialiste des questions de la transfusion sanguine a expliqué : « c'est une stratégie connue depuis plus d'un demi-siècle, utilisée pour lutter contre les infections. C'est vrai que cela avait un peu disparu avec l'ère des antibiotiques mais pour toutes ces infections qui n'ont pas encore un traitement, cette option thérapeutique est évaluée. C'est d'ailleurs le cas lors de l'épidémie à virus Ebola.

Pour tous les patients qui guérissent en donnant de leur sang, ce plasma est utilisé pour traiter d'autres patients pas encore guéris. » « Dans le cadre de cette nouvelle maladie, le Covid-19, les Chinois ont déjà rapporté des séries sur 5 patients qui avaient des formes très sévères, on a utilisé le plasma de patients convalescents, et chez ces patients-là, cela a été très efficace. Bien entendu, c'est un traitement qu'il faut associer aux autres traitements disponibles. Aujourd'hui, c'est donc une recommandation qui est actuellement en train d'être évaluée. Une approche en évaluation en Chine actuellement. Ensuite, il y a une étude en cours en Europe et aux États-Unis, qui essaie d'évaluer l'utilisation de cette thérapie en plus des autres thérapies», a renseigné le directeur du Centre national de transfusion sanguine (Cnts)

Les banques de Sang se vident à cause d'une Baisse significative des Donateurs

S'agissant par contre des dons de sang, Pr Saliou Diouf signale que la maladie à Covid 19 a eu un effet négatif, une forte régression sur les dons de sang. « Actuellement, il y a une réduction très significative du nombre de donneurs de sang. On évalue à 75% le nombre de donneurs qu'on attendait et qui ne sont pas venus si on compare à la même période de l'année dernière. Ce qui nous pousse d'ailleurs à prendre des mesures notamment. Nous allons beaucoup plus maintenant dans les casernes mais depuis la semaine dernière, nous avons aussi commencé à évaluer une stratégie de demande des rendez-vous.

Nous appelons au téléphone les donneurs des mois précédents pour caler avec eux des rendez-vous pour permettre à ce que les dons puissent se faire selon leur convenance. Nous essayons aussi de discuter avec les prescripteurs pour que le sang disponible ne soit utilisé que pour des situations d'urgence, et que toutes les opérations pouvant être reportées le soient pour réduire l'utilisation», a indiqué le Pr Saliou Diouf.

Poursuivant, il pointe du doigt les mesures de confinement prises par l'Etat pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus comme les causes de cette chute du nombre de donateurs volontaires de sang. «L'impact négatif de la décision de confinement et d'interdiction de regroupements a pesé sur la disponibilité des produits sanguins. Nous avons cependant beaucoup communiqué sur la nécessité pour que les dons de sang puissent continuer».