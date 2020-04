Angola: La Fondation ART et culture encourage la saison culturelle en ligne

Luanda — La deuxième saison culturelle, dans le cadre du projet Fondation Online, qui vise à motiver les familles à rester à la maison afin de prévenir Covid-19, dans une initiative de la Fondation Art et Culture, démarre cette semaine.

Pour la deuxième saison, le menu des activités présente les visages des musiciens Harby Jazz et Doutor Romeu, l'humoriste Orlando Capata, les poètes Micro Profecia, Gagu Poeta et Pedro Belgio, et des suggestions de lecture avec l'écrivain Adão Zina et Ismael Farinha.

L'objectif est de réaliser ces activités en ligne et de permettre aux familles de recevoir un stimulus supplémentaire de chez eux, pour rendre leurs journées plus amusantes, mais aussi plus sûres, dans les horaires considérés viables.

Les familles pourront suivre aux événements à partir du site Web de la Fondation www.Fundacao.co.ao et les réseaux sociaux facebook Fundação Arte e Cultura et Escola da Música.