Sénégal: Angleterre - Liverpool pas champion ? Sadio Mané comprendra

Dans un entretien à TalkSport, Sadio Mané indique qu'il comprendrait la situation si Liverpool n'est pas déclaré champion à la fin de la saison. L'idée est évoquée depuis quelques jours en raison de la crise du Covid - 19.

« Je ne pense pas encore. J'aime mon travail et j'aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matches et je veux obtenir le trophée, c'est ce que j'aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu'il arrive, je comprendrai. Cela a été difficile pour Liverpool, mais cela a été plus difficile pour des millions de personnes à travers le monde. Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus compliquée. Mais pour moi, c'est mon rêve et je veux le gagner cette année. Si ce n'est pas le cas, j'accepterai, cela fait partie du jeu. J'espère que nous le gagnerons l'année prochaine. »

Mais Mané pourra bien profiter de ce titre de champion d'Angleterre qui échappe à Liverpool depuis 1990. D'après les directives de l'UEFA, tous les pays auront l'occasion de terminer leur championnat avant la nouvelle saison.