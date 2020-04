Congo-Brazzaville: COVID - 19 - Cent onze patients présentent une nette évolution

L'équipe de la riposte au Covid-19 conduite par le Dr Muyembe déploie toutes les stratégies efficaces pour assurer une bonne prise en charge des malades et, par ricochet, réduire le nombre de cas.

A en croire le Comité de coordination de la riposte au Covid-19, à la date de mardi 7 avril, il a été noté que cent onze patients connaissent une nette amélioration. Dix personnes ont été guéries. Cinquante et un cas suspects sont en cours d'investigation. La même source précise, par ailleurs, que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas confirmés est de cent quatre-vingt-trois, tandis que que vingt décès ont été rapportés.

S'agissant des malades en hospitalisation, il est à noter que trente-neuf personnes sont hospitalisées parmi lesquelles deux sous assistance respiratoire à Ngaliema et à l'Hôpital de l'Amitié sino-congolaise. La répartition des cas en hospitalisation se présente de la manière suivante : vingt-sept à Kinshasa, notamment neuf à Ngaliema, sept à l'Hôpital du Cinquantenaire, six aux Cliniques universitaires et cinq à l'Hôpital de l'Amitié sino-congolaise. Douze malades sont internés dans les hopitaux en province. Entre-temps, le confinement de la Gombe, première commune de la ville de kinshasa à être affectée par le Covid-19 se poursuit.

A la deuxième journée de ce confinement, les stratégies de riposte au Covid-19 s'accélèrent avec la poursuite des activités de décontamination de l'Hôtel du gouvernement de l'intérieur comme de l'extérieur, notamment par la désinsectisation et par le début de la désinfection. Ce travail de décontamination qui concerne tous les meubles, les bureaux et autres objets de l'Hôtel du gouvernement, se fera pendant cinq jours et est effectué par une équipe mixte composée des experts de la commission de la riposte chargée de la prévention et du contrôle de l'infection ainsi que le service de l'assainissement du ministère de l'Environnement.

Pour bien mener ce confinement, plusieurs barrières ont été dressées par les éléments de la police nationale congolaise et des Forces armées congolaises, ainsi que des membres des équipes de l'hygiène aux frontières. Les barrières sont notamment mises en place au niveau des croisements des avenues de la libération-Itaga et de la Gombe, des Huilleries-Itaga et Monts des arts, à l'entrée de l'avenue du Haut-commandement et à la Place Royal. Les personnes commises aux activités de la riposte bénéficient d'un accès aux zones en confinement, en respectant les mesures mises en place, à savoir le lavage des mains et la prise de température.