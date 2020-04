Ile Maurice: Atelier consultatif pour élaborer un plan de relance des entreprises

communiqué de presse

Un atelier consultatif pour élaborer un plan de relance des entreprises face à la pandémie du Covid-19 s'est tenu, hier, à Port-Louis, lors duquel le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, a rencontré les représentants de SME Mauritius Ltd, de la Mauritius Export Association (MEXA), de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry, de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) et de l'Economic Development Board.

L'objectif de cet atelier était de guider le secteur entrepreneurial vers une croissance plus élevée, à travers, notamment : la revalorisation de l'industrie locale ; et une collaboration avec le ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire afin de venir en aide aux coopératives engagées dans la production de fruits et légumes, dans le but de consolider la sécurité alimentaire. La réorientation des ressources de SME Mauritius Ltd afin de renforcer les plans de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) est aussi à prévoir.

Les acteurs du secteur entrepreneurial ont ainsi pu faire part de leurs attentes et propositions dans le but d'insuffler plus de dynamisme au sein de ce secteur. De ce fait, les mesures envisagées comprennent : une unité de production de semences à Henrietta, gérée par la Mauritius Cooperative Agricultural Federation Ltd, qui mettra en vente des plantules ; et une campagne de l'AMM pour inciter les consommateurs à acheter les produits locaux.

En ce qui concerne les exportations, les représentants de la MEXA ont fait ressortir qu'elles seront en déclin car les principaux marchés cibles de Maurice sont affectés par le Covid-19.