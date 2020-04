Togo: Dr Michel Tousso parle des facteurs de stress du COVID-19, des effets et la gestion psychologique du coronavirus

Au front face à la pandémie à Coronavirus, Dr Michel Anama TOUSSO, Psychologue clinicien et de la santé au CHU Sylvanus Olympio, Président de l'Association des Psychologues Cliniciens et de la Santé Hospitalier (APCSH-Togo) dans un entretien exclusif au bihebdomadaire Le Correcteur revient sur les facteurs de stress du Covid-19, les effets psychologiques et sociaux ainsi que sa gestion psychologique.

Il est également revenu sur les fonctions précises du psychologue clinicien et de la santé. Lecture :

Qu'est-ce qu'un psychologue clinicien et de la santé ?

Un psychologue clinicien et de la santé est un spécialiste de la santé ayant reçu une formation théorique et pratique de haut niveau (DESS ou Master professionnel au minimum) à l'université.

Le psychologue clinicien et de la santé, est un cadre de conception (autonomie et responsabilité professionnelles, confidentialité) qui a pour mission de « Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports individuels (la vie psychique des individus) et collectifs (le fonctionnement des groupes et leur interaction avec l'organisation) afin de promouvoir l'autonomie et le bien-être de la personne » (Journal des psychologues, Rémy Mervelet, 2012).

Le psychologue clinicien et de la santé collabore au projet thérapeutique ou pédagogique du service (ou département) ou de l'établissement et son action s'articule, autour de deux aspects (Circulaire DH/FH3/92 n°23 du 23 juin 1992 Français) :

Une fonction clinique qui peut s'adresser à des personnes et des groupes. La mise en œuvre de ces actions individuelles fait appel aux méthodes, moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation reçue par les psychologues.

Une fonction de formation, d'information et de recherche.

Le psychologue clinicien hospitalier répond aux besoins affectifs et psychologiques du service où il exerce. Il exerce les fonctions diverses, fonctions portant sur la composant psychique des individus considérés individuellement ou collectivement, conçoit des méthodes et met en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification qu'il a reçu. A ce titre, il étudie et traite, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.

Lorsqu'un problème de diagnostique différentiel se pose, le psychologue clinicien peut avec ses méthodes et techniques propres, affiner le diagnostic, susciter une discussion avec ses collègues, avec les médecins, avec l'équipe afin d'apporter une ouverture sur de nouvelles perspectives de travail.

En somme, les activités du psychologue clinicien et de la santé concernent trois pôles : les activités cliniques auprès des patients, les activités cliniques institutionnelles et les activités de formation, d'information et de recherche (Joëlle Mignot et al., 2013).

Le champ d'application de la profession de psychologue clinicien et de la santé sont : le monde du travail et de l'entreprise, la santé mentale, l'expertise judiciaire, la justice, l'éducation, la fonction publique hospitalière (Joëlle Mignot et al., 2013). Dans le champ de la santé, le psychologue clinicien et de la santé est autant un cadre supérieur, professionnel de la santé (Bioy & Fouques, 2008). Il a l'exclusivité de la consultation psychologique, de l'examen psychologique et de l'explication psychologique qui en découle.

Le psychologue clinicien et de la santé peut travailler en libéral.

Dans la fonction publique hospitalière, le psychologue clinicien et de la santé exerce dans tous les services des hôpitaux : Neurologie, Cardiologie, Gynécologie et maternité, Pédiatrie, Gastro-entérologie, Dermatologie, Médecine interne, Cancérologie, Chirurgie, Hémodialyse, Traumatologie, Psychiatrie, Hôpital de jour, etc.