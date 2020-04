Cote d'Ivoire: Malgré COVID 19, Bédié n'oublie les 74 ans du Pdci Rda

document

Alors que des partisans de Laurent Gbagbo ont déjà annoncé les couleurs pour commémorer la date 11 avril, en souvenir de la chute du régime à cette même date en 2011, le Président Henri Konan Bédié, depuis Daoukro , se souvient des 74 ans du Pdci Rda. Son message à cette occasion.

Président

« Militantes, Militants,

Sympathisantes, Sympathisants,

Mes chers compagnons,

Jeudi 09 avril 2020, le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), né le 9 avril 1946 du Syndicat Agricole Africain et Parti moteur de la Côte d'Ivoire Indépendante, fêtera ses noces de sienne.

En effet, cela fait soixante-quatorze ans que le Parti fondé par Félix HOUPHOUET-BOIGNY et ses compagnons a traversé le temps au cours d'une glorieuse épopée ; de la lutte anti-coloniale à la mise en place des fondamentaux de la République de Côte d'Ivoire, en passant par son indépendance. Le PDCI-RDA a, par le charisme de son Président-Fondateur, Félix HOUPHOUET-BOIGNY, rassemblé les Ivoiriens à chaque fois que la nécessité s'est faite sentir, à travers les différents appels du Stade Géo André.

Parti leader de la Côte d'Ivoire du 20eme siècle, le PDCI-RDA,comme tout mouvement politique, a vécu au rythme des saisons. La traversée actuelle du désert depuis le début du 21e siècle et les vicissitudes de la vie n'ont cependant pas eu d'emprise sur son idéal de tolérance, de dialogue et de paix.

Ces dernières années, lors des graves crises successives que notre pays a connues, le PDCI- RDA, Parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien, a joué sa partition pour une Côte d'Ivoire réconciliée et rassemblée. Et en droite ligne du Père Fondateur, j'ai lancé, en octobre 2018, un appel au Rassemblement pour la mise en place d'une plateforme ouverte et non idéologique, regroupant toutes les forces vives de la Nation pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix.

Des organisations politiques ont répondu à cet appel par la création, en novembre 2019, de la Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix (CDRP). Cette coalition a pour partenaire la plateforme Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) et collabore avec la Plateforme Ligue des Mouvements pour le progrès (LMP) et les partis politiques Union Républicaine pour la Démocratie (URD) et Liberté et Démocratie pour la République (LIDER).

Fort de son expérience et de sa légitimité historique de Parti de Paix, de dialogue et de tolérance, le PDCI-RDA, ambitionne en cette année 2020, année électorale, de mener le combat du changement de la gouvernance pour une Côte d'Ivoire ouverte, réconciliée, rassemblée, unie et prospère, par la participation harmonieuse, active et non démagogique de toutes les générations, portée par un Gouvernement d'Union Nationale pour la Réconciliation des filles et fils de notre Pays.

Tel est le défi du PDCI-RDA de 74 ans et nous nous y engageons.

Enfin je salue la mémoire de nos martyrs et de nos héros morts au champ d'honneur depuis la colonisation jusqu'à nos jours.

Longue vie et gloire éternelle au PDCI-RDA.

Fait à Daoukro, le 08 avril 2020

Henri KONAN BÉDIÉ

Président du PDCI-RDA »