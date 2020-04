Ile Maurice: COVID-19 - Le Premier ministre annonce 19 guérisons à Maurice

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a annoncé que depuis dimanche dernier, la situation du Covid-19 à Maurice a pris une autre tournure avec la guérison de patients contaminés, qui totalisent à ce jour 19 personnes, dont 10 rentreront chez eux ce soir.

Il a ajouté que des groupes de personnes en quatorzaine ont aussi eu l'autorisation de quitter les centres de quarantaine après avoir effectué les tests requis qui se sont avérés négatifs.

C'était lors d'une conférence de presse par visioconférence en début de soirée au Bâtiment du Trésor à Port Louis. Le Premier ministre a de plus révélé que le nombre de cas positifs de Covid-19 à Maurice est bien au-dessous des prévisions de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et cela grâce aux bonnes interventions mises en œuvre rapidement par le gouvernement qui ont permis d'endiguer une propagation rapide du virus.

Le nombre de cas positifs à ce jour est 273. Alors que l'OMS avait initialement prévu, après l'apparition des premiers cas, une évolution vers 479 cas positifs à la deuxième semaine, et 888 cas à la troisième semaine, les chiffres réels sont de 169 et 268 cas, respectivement. M Jugnauth a jugé ces données encourageantes et qu'elles reflètent l'efficacité des décisions prises dont le confinement et l'imposition du couvre-feu sanitaire.

Le chef du gouvernement a affirmé que toutes les autorités du pays, y compris les services de santé, font un suivi de l'évolution quotidienne de la situation à Maurice et dans le monde de même que de l'état des connaissances épidémiologiques. A cet effet, le pays a actuellement recours au nouveau traitement de plasmaphérèse qui comprend la transfusion de plasma de patients guéris du Covid-19 à ceux qui sont sévèrement atteints par la maladie.

Selon M. Jugnauth, la nécessité de prolonger ou lever le confinement ainsi que le plan pour la levée du confinement, qui devrait se faire en plusieurs phases et basée sur des normes sanitaires strictes, seront discutées au prochain Conseil des ministres. La priorité, a-t-il souligné, demeure la santé publique et la protection des Mauriciens, à qui il a réitéré que la seule prévention repose sur les mesures de barrière qui ont pour objectif de réduire la propagation de la maladie.

Le Premier ministre a en outre tenu à mettre en exergue que les réunions quotidiennes des divers comités se font suivant toutes les précautions notamment de pratiquer une bonne hygiène des mains, de maintenir une distance de sécurité, de désinfecter les dossiers, et de porter des masques. « Des tests de dépistage seront effectués si des personnes dans ces réunions ont été contaminées par le coronavirus », a-t-il dit.

Concernant les professionnels de santé et les agents des forces de l'ordre, le Premier ministre a fait ressortir qu'un plan est à l'étude pour leur permettre de se ravitailler à un moment qui leur convient, car leur horaire de travail ne leur permet pas d'adhérer au calendrier alphabétique mis en place pour que la population puisse faire ses courses.« Ces personnes sont en première ligne face au Covid-19, et nous devons leur fournir toutes les facilités », a déclaré M. Jugnauth.

Halte à l'abus des commerçants

Condamnant les prix abusifs et la pénurie artificielle pratiqués par certains commerçants, le Premier ministre a déclaré que les autorités iront jusqu'à suspendre, si besoin est, les licences d'opération de ces établissements qui profitent de la situation au détriment des Mauriciens. Il est à noter que le ministère du Commerce et de la Protection des Consommateurs a dressé 336 contraventions au cours des descentes dans 413 supermarchés, superettes et boutiques depuis leur réouverture.

Soutien aux agriculteurs et personnes à risques

Le Premier ministre est également revenu sur les dispositions prises par le gouvernement pour les agriculteurs afin qu'ils puissent opérer et vendre leurs produits aux supermarchés. Il a indiqué qu'ils ont droit aux Rs 5 100 du plan de soutien pareillement qu'aux travailleurs du secteur informel. Il a toutefois déploré les nombreux vols de légumes dans les diverses plantations et assuré que la police sera sans pitié à l'endroit de ceux qui ne respectent pas les lois.

Concernant les personnes âgées, M. Jugnauth a répété qu'elles sont les plus vulnérables face au coronavirus. Dans cette optique, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs dispositifs à leur intention. Ceux-ci incluent le paiement de pension mensuel et la vaccination pour la grippe saisonnière à domicile.

Conclusion

M. Jugnauth a témoigné de la solidarité du peuple mauricien à la population britannique, en particulier à leur Premier ministre,M, Boris Johnson, positif au Covid-19 et placé en soins intensifs à l'hôpital Saint-Thomas.

Le chef du gouvernement a insisté que nul n'est à l'abri et a exhorté les citoyens à ne pas relâcher les efforts de respect des directives et à rester chez eux.