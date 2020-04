Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Brassivoire apporte son soutien au Ministère du Commerce et de l'Industrie

Dans le cadre de l'élan de solidarité et de mobilisation nationale contre la propagation du Coronavirus, Bintou K. APPIA, Directrice des Affaires Institutionnelles et Juridiques de Brassivoire a fait, au nom de la société brassicole, un don de savons liquides et de boissons rafraîchissantes, le tout pour une valeur globale de plus de 11 millions de F Cfa, au Ministère du Commerce et de l'Industrie. Le don a été réceptionné, le mardi 07 avril 2020, par Monsieur ESSO LOESSE Jacques, Directeur de cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Bintou K.APPIA, qui représentait pour l'occasion le Directeur Général Laurent Théodore, a réitéré l'engagement sociétal de Brassivoire au bien-être, à la santé et à la sécurité des populations aux côtés des autorités; et ce, particulièrement en cette période de crise.

Elle a de nouveau exprimé aux autorités l'engagement de l'entreprise et de l'ensemble du personnel à se conformer et à respecter scrupuleusement les dispositions et mesures édictées par les autorités dans le cadre de la lutte contre le covid -19.

Le Directeur de cabinet, Monsieur ESSO LOESSE Jacques, représentant le Ministre du Commerce et de l'Industrie, a salué cet engagement et cet acte hautement citoyen.Il faut rappeler qu'avant le Ministère du Commerce et de l'Industrie, Brassivoire avait fait la semaine dernière un don de gels hydro alcooliques, de savons liquides et de boissons à l'Hôpital Général d'Anyama.