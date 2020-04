Soudan: La formation du Comité national suprême pour le succès de la saison agricole estivale

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdallah Hamdouk a rendu aujourd'hui mercredi une décision de former un comité national suprême pour réussir la saison agricole estivale, dirigé par lui-même et d'autres membres.

Le comité est préoccupé par le suivi urgent des besoins de la saison agricole d'été liés à la réhabilitation des infrastructures , la fourniture des intrants de production et d'autres ; à tous les secteurs agricoles, et d'élaborer un plan pour combler la pénurie d'intrants et de mécanismes de production bien avant le début de la saison agricole d'été et de déterminer comment fournir les ressources nécessaires pour élaborer le plan, ainsi que pour préparer un plan de promotion efficace e vue d'attirer et comprendre les efforts des partenariats de différents secteurs de la société soudanaise et travailler à leur mise en œuvre, ainsi que suivre la préparation et l'avancement des opérations agricoles à toutes ses étapes jusqu'à la fin de la saison, et travailler à revoir les politiques et la législation liées à la production agricole, la commercialisation et l'exportation.