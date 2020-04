Cote d'Ivoire: COVID-19 - Abinan apporte son appui aux personnes âgées et aux handicapés d'Anyama

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kouakou Abinan, était lundi, à Anyama où il a, dans le cadre de l'élan de solidarité nationale dans la lutte contre le coronavirus, apporté son aide aux personnes du troisième âge et aux handicapés de la commune. L'autorité gouvernementale a offert des kits de protection et des vivres, d'une valeur de 10 millions de Fcfa, à ses hôtes lors d'une cérémonie symbolique au centre social de la localité.

Pascal Abinan a indiqué que son acte s'inscrit dans le prolongement de l'engagement du Président de la République, Alassane Ouattara, et du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, à veiller au bien-être des populations ivoiriennes, surtout les plus vulnérables, en cette période de crise sanitaire.

Il a insisté sur la nécessité pour tous d'amplifier les messages de sensibilisation et les mesures de prévention de la maladie à coronavirus. « Je vous demande particulièrement d'éviter les déplacements non-indispensables et de respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement », a conseillé Abinan aux personnes âgées et aux handicapés d'Anyama.

Agathe Amenan Bla, directrice du centre social, a salué l'acte de haute portée sociale du ministre de tutelle. Cette initiative, selon elle, va soulager de nombreux ménages rendus vulnérables par les restrictions liées à la pandémie du coronavirus .