Soudan: Al-Burhan - Nous ne permettons pas l'empiètement sur nos terres

Le président du Conseil souverain, commandant général des forces armées, le lieutenant-général Abdul-Fattah Al-Burhan, a affirmé que les forces armées sont toujours prêtes à protéger le pays et ses frontières.

Lors de son inspection mercredi sur un certain nombre de sites de la deuxième division d'infanterie à la frontière orientale du pays, le lieutenant-général Al-Burhan a déclaré : « notre objectif est de protéger nos terres et nos citoyens sur le long des frontières du Soudan, et c'est le devoir sacré des Forces armées ».

Dans son allocution aux officiers, sous-officiers et les soldats de la deuxième division, le président du Conseil souverain et commandant général des forces armées a apprécié le moral élevé et l'état de préparation des forces.

Al-Burhan et la délégation qui l'accompagnait ont été informés au commandement du deuxième division de la situation en matière de sécurité dans l'État de Gedaref.

Le lieutenant-général Al-Burhan était accompagné lors de la visite du chef d'état-major, le lieutenant-général Mohamed Osman Al-Hussein, le directeur général des services de renseignements généraux, le lieutenant-général Jamal-Eddin Abdul-Hamid, et un nombre de commandants des forces armées.