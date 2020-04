Congo-Kinshasa: «Le Changement en marche» prend position sur l'actualité nationale

Le Regroupement politique "Le changement en marche", un nouveau né dans le microcosme congolais, en soutien au Chef de l'Etat, a réuni sa Coordination Nationale sous la direction de son Coordonnateur National, Maître John Mbaya Ntita, Président National du MRJCO, pour faire le tour d'horizon de l'actualité nationale.

En ce qui concerne la justice, LCM exhorte les Hauts Magistrats nouvellement nommés par le Chef de l'Etat à dire le droit selon leur intime conviction, à agir sans complexe et à dénoncer quiconque tenterait de les intimider. Le LCM insiste sur leur probité intellectuelle et morale afin de ne pas rééditer les mauvaises pratiques tout en se mettant réellement au service du droit et du côté du Peuple. S'agissant de la pandémie du CORONAVIRUS, LCM demande au Peuple Congolais de suivre les règles d'hygiène édictées par les Autorités sanitaires nationales et de participer activement au diagnostic proposé en vue de permettre à l'équipe de riposte d'attaquer tôt la maladie pour une guérison rapide. Ci-après, la déclaration politique intégrale de LCM.

DECLARATION POLITIQUE DU REGROUPEMENT POLITIQUE « LE CHANGEMENT EN MARCHE », EN SIGLE « LCM »

A la fin de cette rencontre, le LCM publie la présente Déclaration Politique:

Le Changement En Marche, en sigle LCM, soutient la Justice Congolaise actuellement engagée dans une grandiose œuvre d'instauration de l'Etat de droit dans notre pays, un chantier immense, au regard de mauvaises habitudes qui gangrènent la République Démocratique du Congo depuis plusieurs décennies.

Le LCM invite surtout les nouveaux Hauts Magistrats récemment nommés par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, à travailler d'arrache-pied pour la matérialisation de sa vision qui est celle d'instaurer un Etat de droit dont le Peuple Congolais a tant rêvé depuis la nuit des temps.

Le Changement En Marche, en sigle LCM, exhorte ces Hauts Magistrats à dire le droit selon leur intime conviction, à agir sans complexe et à dénoncer quiconque tenterait de les intimider. Le LCM insiste sur leur probité intellectuelle et morale afin de ne pas rééditer les mauvaises pratiques tout en se mettant réellement au service du droit et du côté du Peuple.

S'agissant de la pandémie du CORONAVIRUS qui sévit sur notre planète en général et en République Démocratique du Congo, en particulier, Le Changement En Marche, en sigle LCM, demande au Peuple Congolais de suivre les règles d'hygiène édictées par les Autorités sanitaires nationales et de participer activement au diagnostic proposé en vue de permettre à l'équipe de riposte d'attaquer tôt la maladie pour une guérison rapide.

Le Changement En Marche, en sigle LCM, s'oppose à toute récupération politicienne du COVID-19 visant à combattre la volonté politique clairement affichée du Président de la République dont la finalité est de garantir une meilleure santé à notre Peuple.

Le Changement En Marche, en sigle LCM, remercie vivement la Communauté Internationale toute entière en général, les Etats-Unis d'Amérique, l'Union Européenne, la Russie et la Chine pour leur soutien à notre pays et à son Président, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO. Car, la stabilisation de la République Démocratique du Congo contribuera à Celle de la sous-région d'Afrique Centrale.

Le Changement En Marche, en sigle LCM, renouvelle son soutien inconditionnel à Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO,

Président de la République, Chef de l'Etat, pour le respect de ses promesses électorales parmi lesquelles le renouvellement de la classe politique nationale et la concrétisation progressive de sa politique sociale (Le Peuple d'Abord)

Le Changement En Marche, en sigle LCM, demande, enfin, au Peuple Congolais de rester vigilant, de décourager les fossoyeurs de la

République et de dénoncer quiconque tenterait de déstabiliser le nouveau pouvoir démocratiquement élu et surtout, avec la bénédiction du Très-Haut le Seigneur Dieu Tout-Puissant.

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo !

Que Dieu protège et soutienne nos vaillantes forces de défense et de sécurité !

Fait à Kinshasa, le 07 Avril 2020

POUR «LE CHANGEMENT EN MARCHE»,

Maître John MBAYA NTITA

Coordonnateur National