Congo-Kinshasa: Dr David Lambuka décrypte le Coronavirus qui met à genoux le monde entier

Il est médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Kintambo, dans la ville-province de Kinshasa. Avec brio, il a fait ses études en médecine à l'Université de Kinshasa (UNIKIN). Il a aussi créé, depuis le 18 juillet 2019, «Davirost Fondation» qui s'occupe de la réinsertion des ex-détenus en République démocratique du Congo.

Lui, c'est le Docteur David Rostand Lambuka qui a accepté, volontiers, de décrypter ce virus mortel afin d'éclairer la lanterne de ses compatriotes congolais, plus particulièrement, des Kinoises et Kinois sur la pandémie de Coronavirus (Covid 19), partie de la Chine, qui décime le monde entier. La RD Congo compte, à ce jour, plus de 180 personnes infectées et plus d'une dizaine de décès d'après les statistiques de l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) que pilote le Dr Jean-Jacques Muyembe. Un grave danger, une catastrophe sanitaire, guette donc cet immense pays situé au cœur du continent noir.

Dr David Lambuka rappelle à l'opinion que le Coronavirus est une pandémie qui existe bel et bien, qui représente un problème majeur de santé publique. Il explique que le Coronavirus a déjà eu à exister mais, en raison d'une mutation génétique, ce virus devient actuellement virulent et fait des ravages partout dans le monde. Certains dirigeants du monde en sont victimes.

Signes cliniques

La période d'incubation dure de 1 à 14 jours. Celle-ci est contagieuse. Dr David Lambuka explique qu'un patient peut transmettre la maladie à son entourage ou à toute personne non protégée qui entre en contact avec lui pendant la période d'incubation. C'est au terme de celle-ci qu'il va présenter des signes cliniques : toux sèche, fièvre (38°), faiblesses physiques, troubles digestifs (diarrhée, vomissement), problèmes respiratoires. C'est donc un tableau clinique similaire à un syndrome de paludisme. Le patient aurait donc contracté la maladie auprès d'une personne provenant des zones à haut risque (Chine, Italie, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, ... ) ou il y a lui-même effectué un voyage. Aussitôt qu'un proche présente ces symptômes, le mieux à faire est de vite appeler les numéros codés donnés par l'INRB pour que celui-ci soit immédiatement pris en charge ou mis en quarantaine.

Hôpitaux, zones à haut risque ?

Dr David Lambuka constate que, même dans les pays développés, les hôpitaux sont saturés. Aussi, la RDC ne fera-t-elle pas exception. Le ministère de la Santé Publique a prévu un site vers la N'Sele, bourgade Est de Kinshasa, pour y mettre les personnes atteintes de virus en quarantaine. Dans la capitale, quelques hôpitaux de référence ont été ciblés notamment, la Clinique Ngaliema, l'hôpital de la Rive. Ce jeune médecin a toujours pensé que les hôpitaux constituent des endroits à haut risque pour les maladies infectieuses. Mais quant au Coronavirus, il y a des pavillons appropriés destinés à accueillir, de manière organisée, les malades et personnes suspectées. Dr Lambuka affirme que le virus ne se déplace pas mais c'est l'homme qui le fait déplacer.

Le confinement ou la faim ?

A Kinshasa, la journée de vendredi 27 mars 2020 est restée gravée dans la mémoire collective. Beaucoup déclarent que c'est ce jour-là que le Coronavirus a très bien circulé dans la capitale congolaise. Craignant le confinement annoncé par l'autorité urbaine et surtout la faim, des millions de Kinoises et Kinois avaient accouru dans les marchés et supermarchés en vue de s'approvisionner en denrées de première nécessité. Quelques jours après ce confinement avorté, le Gouverneur de la ville de Kinshasa a finalement décrété un confinement total de la commune de la Gombe, épicentre de la pandémie, pour une durée de deux semaines. Peut-on confiner une population qui a faim ?

De l'avis du Dr Lambuka, c'est difficile qu'on parle de confinement à Kinshasa. Même si, comme le préconise l'équipe de riposte contre le Covid 19, il faut arrêter la chaine de transmission interhumaine. Les cours d'anthropologie, de sociologie, enseignés dans les universités permettent de savoir comment vit une population donnée. A Kinshasa, la quasi-totalité de la population est très pauvre et vit au jour le jour. C'est donc difficile de parler de confinement sans pour autant prendre des mesures permettant aux Kinoises et Kinois de se ressourcer.

Ce médecin généraliste estime que le vendredi 27 mars est une journée où il y a eu une forte probabilité de contamination interhumaine. A voir les bousculades dans les marchés, supermarchés et les banques, c'est normal qu'on parle aujourd'hui de 181 cas des individus contaminés car, ce jour-là, les gens s'étaient mis en contact de manière désordonnée. Une contamination exponentielle. Dans les pays sérieux, certaines autorités devaient rendre le tablier.

Polémique autour de la chloroquine

Ce débat continue de faire couler beaucoup d'encres et de salives. Dr David Rostand Lambuka rappelle à l'opinion qu'il y a des éminents professeurs en médecine ici en RDC, des virologues. Selon lui, c'est après la publication d'un professeur congolais basé à Lubumbashi (Haut-Katanga) sur la chloroquine, un certain 17 février 2020, que la Belgique et aussi le professeur français Didier Raoult ont commencé de parler de cette molécule.

Il définit la chloroquine comme un antipaludéen efficace. Aujourd'hui, ce médicament peut traiter aussi bien le paludisme que le Covid 19. Si, à l'époque, ce produit a été retiré du marché, c'est par rapport à ses effets secondaires. Au lieu d'atteindre le vaccin qu'on ne connaît pas encore, mieux vaut sauver des vies avec la chloroquine associée à la vitromicine et autres médicaments afin de prévenir les effets secondaires. Et à propos de ce vaccin controversé contre le Coronavirus, Dr Lambuka s'oppose farouchement à ce que les Congolais et les Africains soient utilisés comme des cobayes comme à l'époque de Louis Pasteur qui réalisa le vaccin contre la rage. «L'Afrique n'est pas un laboratoire», a martelé la Star de football, l'Ivoirien Didier Drogba, en colère.

«Mieux vaut prévenir que guérir»

Respectez les mesures hygiéno-diététiques : se laver régulièrement les mains avec du savon liquide ou non liquide, porter des masques de protection à usage unique, utiliser des mouchoirs à jeter, éviter les contacts (distance d'un ou deux mètres). Ces gestes barrières de même que les mesures prises par le Président de la République, Félix Tshisekedi, doivent être scrupuleusement respectés. «Mieux vaut prévenir que guérir», dit une sagesse populaire.