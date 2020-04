Congo-Kinshasa: Congo Na Paris - Le rendez-vous incontournable des acteurs socioculturels et économiques

Après trois éditions réussies, le festival « Congo Na Paris » revient pour une quatrième édition les 6 et 7 juin 2020 en plein cœur de Paris, en France. Depuis trois ans, près de 5.000 visiteurs ont vécu l'expérience de ce rendez-vous incontournable des acteurs socioculturels et économiques, mais également des curieux et des amoureux de l'Afrique.

Autour de cinq univers (Culture, dynamique sociale, gastronomie, tourisme et business), «Congo Na Paris» pousse à la découverte de la richesse de deux Congo : Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Cette année, le sujet principal est le secteur agricole. Le thème est « Tonga Mboka - Bâtir le pays».

L'agriculture est, en effet, un secteur porteur qu'il ne faut absolument pas négliger. De nombreuses terres ne sont pas exploitées dans les deux Congo alors qu'elles pourraient être plus utiles au développement de deux pays. La quatrième édition de Congo Na Paris se penchera donc sur ces questions afin de sensibiliser le public sur ces problématiques agricoles.

En 2016, la Banque mondiale révélait que la diaspora africaine a envoyé près de 32,5 milliards d'euros de fonds vers l'Afrique. La diaspora représente donc un investisseur incontournable de l'Afrique. Mais alors, pourquoi ne pas s'ouvrir davantage au secteur agricole pour investir ?

Pour Charlotte Kalala, initiatrice du festival, la génération actuelle a soif d'entreprendre en Afrique. Visionnaire et déterminée, elle regorge de projets et d'idées pour tout simplement bâtir les Congo de demain avec son cœur, ses talents et ses tripes. "On dit souvent que l'amour sans acte, ce n'est pas de l'amour. Alors comment oser proclamer « aimer le Congo » si aucune action n'est posée ? ", s'interroge-t-elle. Cette nouvelle édition sera donc l'occasion pour Congo Na Paris de révéler les différents acteurs de multiples secteurs investis pour une Afrique meilleure.

L'objectif de Congo na Paris est de devenir le plus grand carrefour de rencontres de la diaspora congolaise en France et en Europe. Montrer un autre regard du Congo.

"Faire vivre Congo na Paris c'est répondre à un appel du destin : celui d'honorer ses origines et de créer des ponts pour rassembler, unir et célébrer un Congo debout, résilient et fort. C'est la mission de notre génération", laisse entendre Charlotte Kalala.

Réécrire l'histoire...

Les 6 et 7 juin 2020 à l'espace Charenton, à Paris, ce sera des débats & tables rondes, exposition/stands, animations culturelles, mise en avant de jeunes talents, projection de film/documentaire, animation musicale/ initiation aux danses traditionnelles, etc.

Pour la petite histoire, depuis 2017, le Salon Congo Na Paris s'est imposé en Europe comme le rendez-vous incontournable qui crée un pont entre la diaspora et le Congo. Il a réuni plus de 6000 visiteurs en trois éditions.

Une plateforme incontournable qui mêle un forum socio-économique et un festival pop culture. Le temps d'un week-end, le Congo débarque à Paris et révèle ses opportunités sur toutes ses coutures.

Véritable carrefour d'échanges et de rencontres entre les cultures d'ici et d'ailleurs.

C'est le premier salon qui met en valeur le Congo et offre à la diaspora, et les acteurs majeurs économiques et sociaux un cadre exclusif de prospection, d'informations sur la culture et les investissements au Congo.

Pour cette 4ème édition du salon Congo na Paris, c'est plus de 5000 visiteurs qui sont attendus pour vivre une expérience à la congolaise au cœur de Paris. Les dates sont, jusque-là maintenues, mais pourraient subir des modifications au vue de la situation inquiétante de la pandémie de coronavirus dans le monde.