Madagascar: Isolement continu - Tence Mena témoigne de sa survie en quarantaine

Très suivie sur Facebook, l'icône de la musique tropicale Tence Mena s'est servie de ce réseau social pour rester en contact avec tous ses fans depuis qu'elle est mise en quarantaine, de l'hôtel à l'hopital d'Anosiala. À l'origine, elle a prévu une tournée en Europe et a déjà concocté un single qu'elle a voulu titrer « Anti-virus ».

Revenue par la suite au pays, elle a annoncé à ses fans sur Facebook le 21 mars, qu'elle doit rester confinée pendant quatorze jours sans contact avec l'extérieur, afin de se protéger elle-même et protéger les autres contre le risque de transmission du coronavirus.

Le jour de cette annonce, elle a déjà obtenu le résultat négatif du test de diagnostic, auquel se sont également prêtés tous les passagers arrivés à Madagascar, avant la suspension définitive du transport international de personnes.

« Rester dans la joie et demeurer dans la foi en ce troisième jour de confinement », c'est la publication de Tence Mena avec un air jovial sur Facebook le 22 mars. Les jours qui ont suivi cette date, elle sensibilise en ligne par rapport à la réalité de l'épidémie de coronavirus.

Altruiste de son genre, elle a plaidé pour une prise de mesures d'accompagnement au profit des personnes qui doivent se trouver de quoi vivre quotidiennement et qui sont sans-abri à l'époque. « Le 29 mars, on m'a transférée à l'hopital d'Anosiala et si on totalise, je viens de passer le vingtième jour de ma mise en quarantaine », affirme Tence Mena, joint au téléphone hier. Selon elle, « Je me porte bien, et le résultat négatif du test passé m'interroge par rapport à mon internement ici à Anosiala. Je suis optimiste par rapport à l'examen de mon cas ».

Selon Tence Mena, qui reste positive, « Revenir au pays a été inéluctable même si c'est pour une raison professionnelle, en ma qualité d'artiste, que je suis allée à l'extérieur. Comme tout passager arrivé, je me suis conformée aux mesures prises par les autorités. Il y a eu le dépistage, le placement à l'hôtel avec interdiction de sortir de la chambre, les repas servis à la porte, l'obligation d'isolement. Je me suis promise de tenir le coup jusqu'au bout. ».

Dans une démarche consciencieuse, Tence Mena n'a jamais coupé le contact avec ses fans et elle est même intervenue en vidéo sur Facebook. Tence Mena fait un compte-rendu périodique de sa vie en quarantaine loin des siens et de ses fans. Hier,Tence Mena a averti les autorités par rapport à la nécessité d'une prise de décision en raison de son isolement prolongé. Elle aurait eu une réponse une heure après son ultimatum sur les réseaux sociaux.