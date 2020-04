Madagascar: Futsal - Kick-Off tournament - Vingt et une équipes engagées

Le Kick-off tournament en est à sa quatrième édition cette année. Ce tournoi inter instituts et universités initié par l'Institut d'Études Politiques (IEP) Madagascar est programmé du 15 au 24 mai, au gymnase couvert de Mahamasina. L'organisateur n'a pas encore, jusqu'ici, annoncé le report de l'événement, «mais tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire actuelle. Nous attendrons, de toute façon, les consignes et nous avons déjà avisé tous les partenaires et les participants », souligne le président de l'IEP, Davida Rajaon. Le tournoi sera, désormais, organisé en étroite collaboration technique avec la Fédération Malgache de Football. Trente trois équipes ont récupéré, jusqu'ici, la demande d'inscription et vingt et une ont confirmé leur engagement. Le nombre des intéressés a donc connu une importante hausse, car la précédente édition n'a vu que la participation de vingt formations et seulement seize, lors de la deuxième édition. L'engouement des gens se fait encore sentir après l'exploit mémorable des Barea à la Coupe d'Afrique des nations 2019. « Le football reflète un autre aspect que le sport. Il touche toutes les couches de la population, les jeunes de tout horizon. On en profite, car c'est pour nous une sorte de fenêtre pour mettre en place une éducation citoyenne, morale et civique à travers le sport », a indiqué Davida Rajaon.

« Avec la fédération, nous envisageons de lancer un programme d'éducation citoyenne où nous pourrons aborder le leadership, le développement personnel, la gestion associative et de projet dans le but d'inciter les associations sportives », a-t-il poursuivi. L'IEP et la fédération prévoient aussi d'élargir le tournoi à une envergure nationale. Il sera alors, à partir de l'an prochain, ouvert aux lycées outre les instituts et universités dans toute l'île. Rien n'est, pour l'heure, fixé ni la date ni la formule du tournoi. « Ainsi, nous avons décidé de repousser le paiement des droits d'engagement », précise le président de l'IEP.