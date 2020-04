Madagascar: Cyclisme - Mazoni Rakotoarivony en plein confinement

Confinement obligé. Comme tout le monde, les sportifs malgaches participent du mieux qu'ils peuvent, face à lutte contre la propagation du coronavirus. Mazoni Rakotoarivony, gagnant du Tour cycliste international de Madagascar 2019, est actuellement au repos forcé et reste confiné chez lui du côté d'Ambohipo.

« On est dans une situation très grave avec cette pandémie de coronavirus. Pour moi ce n'est pas évident de rester à ne rien faire chez moi, mais agir ainsi représente une attitude citoyenne pour se protéger et protéger les autres. J'attends des jours meilleurs pour reprendre le chemin des entrainements et j'espère que cet épisode de coronavirus se terminera bientôt », positive Mazoni Rakotoarivony. Habitué à s'entrainer en solitaire cinq jours sur sept et à faire un parcours d'au moins 90 kilomètres à chaque séance, le confinement reste assez pénible à vivre pour Mazoni Rakotoarivony, mais il reste très important pour limiter la propagation du coronavirus.

La saison 2020 devait débuter au mois de mars, mais la situation actuelle n'a pas permis cette reprise des compétitions. Sans effort quotidien, le risque de surpoids est grand et Mazoni Rakotoarivony est bien conscient de cet éventuel problème. « C'est évident. On doit ménager le régime alimentaire en ce moment. Un sportif est habitué à brûler des calories en entrainement, en compétition et de ce fait, il faut manger beaucoup et un peu de tout. Je peux dire que j'ai pris facilement deux kilos. J'essaie de réduire déjà la quantité et j'évite tout ce qui est gras, tout en n'oubliant pas de m'hydrater. J'espère que mes amis sportifs feront attention, car la reprise va être très difficile », termine Mazoni Rakotoarivony, qui devra patienter un bon moment pour remonter sur sa petite reine.