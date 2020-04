Afrique de l'Ouest: Ecobank Région UEMOA - Korede Odjo-Bella nommée directrice marketing et communication

Ecobank Côte d'Ivoire a annoncé, le 8 avril 2020, la nomination de Korede ODJO-BELLA en qualité de Directrice Marketing & Communication d'Ecobank Côte d'Ivoire et de la Région UEMOA du Groupe Ecobank, à compter du 06 avril 2020.

Dans ses nouvelles fonctions, Korede aura la responsabilité de contribuer au développement de la stratégie Marketing et Communication de Ecobank Côte d'Ivoire et de la Région UEMOA du Groupe.

Sa nomination est une étape dans la mise en place de la stratégie de la zone UEMOA pour renforcer ses acquis dans la digitalisation et l'intégration financière et pour développer des solutions innovantes en vue d'accroitre l'expérience de ses clients et mieux faire face aux besoins de sa communauté.

Diplômée d'un Master en Marketing & Advertising de l'ESCEM (ex ESC Tours) en France, Korede jouit d'un peu plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du Marketing et de la Communication, dont une quinzaine à des postes de direction, dans des domaines tels que les médias, la finance digitale, les télécoms et les Fast Moving Consumer Goods (FMCG).

« La nomination de Korede est une étape essentielle dans la réalisation de notre stratégie régionale.

Nous savons que la passion et la forte expérience tant dans le domaine du Marketing que de la Gestion de projet de Korede permettront de contribuer à améliorer l'expérience que nous offrons à nos clients. » a déclaré Paul-Harry AITHNARD, Directeur Général Ecobank Côte d'Ivoire et Directeur Régional Exécutif UEMOA.