Madagascar: Fokontany - Digitalisation en vue

Andry Rajoelina prévoit l'installation du « Komity loharano » comme mode de gouvernance locale. L'actuel homme fort du pays envisage de promouvoir le fokonolona et les « secteurs » au niveau des quartiers pour renforcer le développement de proximité.

Le « Komity loharano » aura comme mission non seulement de mener la lutte contre le coronavirus au niveau des fokontany, mais aussi d'élaborer et de diriger les actions de développement. Pour ce faire, la digitalisation de tous les fokontany est en cours de concrétisation. La mise en place d'une base de données concernant la population au niveau de chaque quartier débutera cette semaine, a annoncé le président Andry Rajoelina hier. Tous les fokontany seront ainsi dotés d'un ordinateur. Des informaticiens et opérateurs de saisie des différents ministères vont être mobilisés pour appuyer les agents des fokontany dans cette mission. La Banque mondiale a déjà débloqué le financement pour la réalisation de ce projet, a-t-il fait savoir. Prévues de s'achever initialement dans six mois, Andry Rajoelina a exigé que la digitalisation et l'informatisation du recensement et des registres au niveau des quartiers soient terminées en dix jours.