Maroc: Le Crédit Agricole du Maroc accompagne les Ramedistes pour faire aboutir le dispositif de soutien aux populations vulnérables

Fortement mobilisé pour la réussite de l'opération de soutien aux populations vulnérables mise en place sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, le Crédit Agricole du Maroc met en place une démarche didactique permettant aux bénéficiaires de maîtriser le processus de retrait de leur aide via l'utilisation des guichets automatiques bancaires (GAB).

Afin de faciliter l'accès aux aides financières octroyées par l'Etat aux Ramedistes et sur la base de la procédure de retrait mise en place désignant le réseau où les bénéficiaires peuvent retirer leur aide, le Crédit Agricole du Maroc a adressé à l'ensemble des bénéficiaires affectés à son réseau un SMS comprenant un message vocal pédagogique explicitant les étapes et actions au guichet automatique et un lien pour une capsule vidéo didactique en vue de faciliter l'utilisation du GAB, indique un communiqué du groupe, rapporte la MAP.

La possibilité de retrait peut ainsi s'effectuer au travers de 555 guichets automatiques adossés à des agences Crédit Agricole du Maroc et Al Akhdar Bank ou au sein desdites agences, soit 1.100 points de retrait dont une part importante se situe dans le monde rural, note la même source.

Le Crédit Agricole du Maroc en tant qu'accompagnateur historique des agriculteurs, poursuit sa mission de soutien du monde rural et intégrera à terme les agences de Tamwil El Fellah pour la distribution des aides aux ménages bénéficiaires, ajoute le communiqué. Il a, par ailleurs, mis en place un numéro vert (0800092019) pour gérer la relation client et assurer aux bénéficiaires une assistance téléphonique permanente, relève la même source.

Et de rappeler que cette opération de soutien provisoire vise à allouer une aide financière aux ménages du secteur formel et informel. Pour le secteur informel, les ménages ramedistes ont été progressivement servis à partir de ce lundi 6 avril 2020. Pour les non titulaires d'une carte Ramed, une plateforme électronique spécifique pour leur inscription sera mise en place par les pouvoirs publics.

Enfin, les salariés du secteur formel, inscrit à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et ayant subi un arrêt d'activité, recevront progressivement leur aide provisoire à partir du mercredi 08 avril par virement bancaire.