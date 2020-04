Algérie: Foot / COVID-19 - Les joueurs de l'Académie de Khemis Miliana passent au E-learning

Alger — Les joueurs de l'académie de la Fédération algérienne de football (FAF) de Khemis Miliana (Aïn Defla), contraints de respecter le confinement en raison du nouveau coronavirus (Covid-19), sont soumis à un programme d'enseignement à distance (E-learning), rapporte mercredi soir l'instance fédérale sur son site officiel.

"Avec la crise du Covid-19 et le confinement qui en découle, les joueurs de l'Académie ne peuvent plus suivre leurs entraînements ainsi que leurs cours scolaires. Pour remédier à cette situation, et en concertation avec la responsable du suivi scolaire, les enseignants et les élèves, il a été décidé de mettre en place un programme d'enseignement à distance (E-Learning) afin de s'occuper positivement et respecter les règles du confinement, en plus des cours dispensés par le ministère de l'Education nationale à travers la télévision et d'autres supports médiatiques", indique la FAF dans un communiqué.

Pour pouvoir mener à bien cette première expérience, "les Académiciens ont été scindés en deux groupes, l'un pour la 1re année secondaire et le second pour la 4e du niveau moyen", précise la FAF qui a mobilisé des enseignants pour mener les cours à distance quotidiennement avec un live sur Facebook ainsi que des vidéoconférences.

Enfin, la FAF a affirmé que les techniciens de l'Académie et à leur tête l'Espagnol Vicente Olmedo, "sont en contact permanent avec les Académiciens pour lesquels ils ont concocté un programme d'entraînement individuel afin qu'ils puissent garder un minimum de forme physique".