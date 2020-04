Algérie: L'OMS dresse le bilan dans la lutte contre la pandémie de COVID-19

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a dressé mercredi le bilan de l'OMS pour lutter contre la pandémie de COVID-19, cent jours après avoir été notifié par la Chine des premiers cas de nouveau coronavirus.

"Depuis, nous avons travaillé jour et nuit dans cinq domaines clés", explique le chef de l'agence spécialisée de l'ONU basée à Genève.

Le premier jalon de la stratégie pour contrer la pandémie a été d'aider les pays membres à "renforcer leur capacité de préparation et de réaction", avec notamment la mise en place d'un portail en ligne pour récolter des dons, a-t-il expliqué, ajoutant que le partage d'informations précises a été la deuxième mesure, avec la publication de documents techniques destinés au public, aux professionnels de la santé et aux gouvernements.

Le troisième domaine évoqué concerne l'approvisionnement en matériel médical essentiel pour les travailleurs de la santé de première ligne, a-t-il poursuivi, ajoutant que l'OMS s'est "efforcée de former et mobiliser du personnel médical", avec des cours dispensés en ligne à plus de 1,2 million de personnes dans le monde.

Enfin, il a cité la recherche et le développement en quête de vaccins et thérapies. "Aujourd'hui, 130 scientifiques, bailleurs de fonds et fabricants du monde entier ont signé une déclaration dans laquelle ils s'engagent à travailler avec l'OMS pour accélérer la mise au point d'un vaccin contre le COVID-19", a-t-il précisé.

Il a conclu son discours en annonçant que d'ici quelques jours, l'OMS publiera "une stratégie actualisée et un plan stratégique révisé de préparation et d'intervention, avec une estimation des besoins financiers pour la prochaine phase de l'intervention".