Congo-Kinshasa: Paul-José Mpoku - Le Congolais évoque l'avenir de son frère Sambi Lokonga

Albert Sambi Lokonga intéresse de nombreux clubs européens, mais le développement du jeune milieu de terrain se poursuivra-t-il en Belgique ?

Le nom d'Albert Sambi Lokonga apparaît à nouveau dans la sphère du FC Séville. La jeune belge d'origine congolaise, à peine âgée de 20 ans, brille en Jupiler Pro League et ne manque pas de courtisans. Mais, pour le moment, son frère, Paul-José Mpoku, désormais à Al-Wahda, estime qu'il est encore tôt pour faire le saut vers une ligue plus compétitive.

Le plan d'Albert Sambi Lokonga et de son entourage n'est en tout cas pas nécessairement de quitter la Belgique dès cet été. C'est ce qu'a expliqué son frère Paul-José Mpoku dans une interview accordée à Sport-Foot Magazine : « Le plus important, c'est qu'il joue, donc probablement qu'il reste à Anderlecht pour enchaîner le plus de matchs possible », affirme l'international congolais. Qui pose cependant un bémol.

« Il y a l'espoir de jouer la Coupe d'Europe dès l'an prochain, ce serait bien », ajoute Mpoku. Un espoir déçu depuis ces propos, puisque le classement actuel devrait être entériné et priver le RSC Anderlecht d'Europe pour la deuxième saison consécutive. 'Le but n'est pas qu'il parte, mais bien qu'il reste et s'affirme », conclut cependant le frère (et agent) de Sambi Lokonga. Assez rassurant, donc, pour les supporters mauves.