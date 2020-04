Congo-Brazzaville: Etat d'urgence - Bientôt le congrès va statuer sur les modalités d'application

Au menu de la session extraordinaire, les mesures d'accompagnement en rapport avec l'état d'urgence et l'évaluation de la situation du Covid-19 en RDC.

Les deux chambres du Parlement tiennent à accompagner le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, dans ses efforts d'éradication du Covid-19. Pour ce faire, la mesure d'état d'urgence qu'il a prise le 24 mars est appelée à être soutenue par d'autres que le congrès devra prendre pour assurer un bon fonctionnement de cette période d'exception dans laquelle se retrouve le pays. C'est tout le sens de la réunion de concertation que les présidents des deux chambres du Parlement ont eue le mercredi 8 avril au Palais du peuple. Au menu de cette réunion, à en croire le président du Sénat qui s'est prêté aux questions des journalistes, il était question d'auditionner le rapport de la commission mixte Assemblée nationale-Sénat, chargée d'examiner les dispositions prises par le chef de l'État sur l'état d'urgence sanitaire en rapport avec la pandémie de coronavirus.

Après l'audition dudit rapport qui a permis d'évaluer la situation générale du Covid-19, il s'en est suivi une réflexion profonde en rapport avec les mesures d'accompagnement édictées, lesquelles mesures devront requérir le sceau du Parlement pour une mise en application harmonieuse. Dans cet ordre d'idées, une convocation du congrès s'avère plus qu'urgent pour examiner les modalités d'application liées à l'état d'urgence. Pour ce faire, a indiqué Alexis Thambwe Mwamba, « le Premier ministre sera invité au Parlement afin de prendre toutes les dispositions pour convoquer le congrès en toute sécurité ». Et d'ajouter : « Le Premier ministre recevra un courrier de notre part aujourd'hui pour nous voir le vendredi en vue de prendre les dispositions pratiques. Il y a urgence mais on ne sait pas fixer aujourd'hui la date. Nous sommes dans l'urgence et les choses vont aller extrêmement vite ». Et parmi les mesures préalables à la tenue dudit congrès, le président du Sénat a indiqué qu'il était plus qu'urgent de désinfecter les bâtiments du Palais du peuple, siège du Parlement congolais.