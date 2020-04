Sénégal: Sadio Mané, prêt à renoncer au titre de champion d'angleterre !

Avec 25 points d'avance sur Manchester City quand le championnat a été interrompu, Liverpool FC était pratiquement assuré de décrocher son premier titre national depuis 1990.

Mais, l'attaquant sénégalais Sadio Mané a affirmé hier, mercredi 8 avril dans un entretien sur Talksport qu'il «comprendrait» si la pandémie de Covid-19 entraînait du coup l'annulation du championnat, privant ainsi les Reds d'un premier titre en 30 ans. «Si nous ne gagnons pas le titre j'accepterai. Cela fait partie de la vie».

Avec sa saison quasi parfaite et 25 points d'avance sur Manchester City, son dauphin, Liverpool FC filait droit vers le titre d'un championnat qu'il a littéralement survolé. Mais l'épidémie de coronavirus pourrait en décider autrement.

Touchée par la crise du coronavirus, comme tous les autres championnats européens, la Premier League s'est arrêtée au soir de la 29ème journée et l'avenir de cette saison 2019/2020, fait maintenant face à de nombreuses incertitudes.

Dans un entretien exclusif à la radio TalkSport, Sadio Mané s'est dit prêt à renoncer au titre de champion si la saison ne reprend pas. Alors que les Reds n'avaient en effet juste besoin de gagner encore deux matchs sur 9, pour être sacrés champions. Un sacre historique puisque les Reds allaient mettre fin à une attente de trente ans avec leur dernier titre de champion décroché en 1990. Même s'ils ont pu entre temps se consoler de leurs récentes victoires en Ligue des Champions (2019, 2005). «Je ne pense pas encore. J'aime mon travail et j'aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matchs et je veux avoir le trophée, c'est ce que j'aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu'il arrive, je comprendrai», a-t-il indiqué.

L'international sénégalais pense qu'il y a beaucoup plus préoccupant aujourd'hui que le football. Ballon d'or africain, il y a plus important que le football. Et la crise sanitaire que traverse le monde actuellement ne laisse personne indifférent. Sadio Mané a une pensée pour tous ces gens touchés par le Covid 19. «Cela a été difficile pour Liverpool, mais c'est encore plus difficile pour des millions de personnes dans le monde entier. Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus compliquée. Mais pour moi, c'est mon rêve et je veux le réaliser cette année. Si ce n'est pas le cas, j'accepterai, cela fait partie de la vie. J'espère que nous le gagnerons l'année prochaine», a-t-il conclu la star sénégalaise de 27 ans (68 sélections, 19 buts).

Pas si sûr que les supporters des Reds partageraient l'avis de leur superstar. D'autant que de nombreuses voix se sont toutefois déjà élevées pour estimer que le titre ne pouvait échapper à Liverpool, parmi lesquelles le président de l'UEFA Aleksander Ceferin.